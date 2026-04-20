El Metropolitano se transforma: música gospel, fe y 40.000 asistentes en The Change Madrid

El próximo sábado 2 de mayo de 2026, el Estadio Metropolitano (Riyadh Air Metropolitano) no vibrará con el fútbol, sino con un mensaje de fe y música. Bajo el nombre de The Change Madrid 2026, la capital española se prepara para acoger uno de los mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa, un evento internacional que aspira a reproducir el impacto histórico logrado en Lisboa en 2023, donde más de 50.000 personas llenaron el Estádio da Luz del Benfica.

Con una previsión de asistencia superior a 40.000 participantes, The Change convertirá a Madrid en capital europea del gospel, reuniendo a miles de asistentes procedentes de Europa, América y África.

Un cartel artístico sin precedentes: del gospel estadounidense al talento latino y africano

El evento contará con un elenco musical de primer nivel encabezado por BeBe Winans, una de las voces más influyentes del gospel mundial y ganador de múltiples premios Grammy. Junto a él actuarán referentes internacionales de la música cristiana contemporánea como Marcos Brunet, Débora Romo, Kike Pavón y MOG Music.

La presencia de estas figuras consolida la dimensión global del encuentro y refuerza la posición de Madrid como punto de referencia para los grandes movimientos cristianos contemporáneos.

The Change es una iniciativa impulsada por la Asociación Rodríguez Pereira, cuyo objetivo es promover la fe mediante la música, los testimonios y la celebración pública en grandes estadios.

Una semana de movilización previa: evangelización, acción social y unidad entre iglesias

El evento central del 2 de mayo será el punto culminante de La Semana del Avivamiento, un programa que del 27 de abril al 1 de mayo desplegará acciones de evangelización, actividades comunitarias y movilización de iglesias en distintos barrios de Madrid.

Equipos locales e internacionales desarrollarán iniciativas de impacto social y espiritual con el objetivo de preparar la ciudad para la gran celebración.

Uno de los elementos más destacados es el carácter gratuito del evento. “Es un evento de valorización y evangelización”, explica su fundador, Antonio Rodríguez Pereira, quien subraya que la financiación procede exclusivamente de donaciones de particulares y empresas. Aunque la entrada no tiene coste, los asistentes deberán gestionar su código de reserva a través de sus iglesias locales o, a partir del 5 de abril, mediante la taquilla abierta al público general en la web oficial.

Kingdom Summit: liderazgo, sociedad y fe en diálogo

La mañana del 2 de mayo estará dedicada al Kingdom Summit, un espacio de formación estratégica (9:00–14:00) dirigido a líderes, empresarios, pastores y profesionales. El programa abordará temas clave como:

Negocios y marketplace: liderazgo ético, propósito e impacto empresarial

Política y sociedad: influencia cristiana en la esfera pública

Liderazgo pastoral: fortalecimiento de iglesias

Evangelismo contemporáneo: estrategias y movilización

Liderazgo de hombres y mujeres: identidad, propósito e influencia

Entre los ponentes destacan Os Hillman, referentes de CBMC, líderes empresariales cristianos internacionales, pastores europeos y mentores especializados. Será el espacio de mayor densidad estratégica de toda la semana.

The Change: una noche de adoración, música y proclamación

A partir de las 19:00, el estadio abrirá sus puertas para el evento principal: una gran celebración evangelística con música gospel, testimonios y predicación. El programa incluirá:

BeBe Winans (EE. UU.) – leyenda del gospel, ganador de múltiples Grammy

Marcos Brunet (Argentina/Brasil)

Débora Romo (México)

Kike Pavón (España)

MOG Music (Ghana)

Daddy Yankee (Puerto Rico) – artista global en una nueva etapa espiritual

Coro gospel internacional

Testimonios de figuras públicas del deporte, la música y los medios

Legendarios y el lanzamiento del TOP 1591

En el marco de la Semana del Avivamiento, el Movimiento Legendarios y Pista El Principio presentarán oficialmente el TOP 1591, una experiencia de transformación personal masculina que ya ha impactado a miles de hombres en América y Europa.

Madrid, epicentro europeo del gospel y la fe contemporánea

Con una proyección de asistencia comparable a las grandes convocatorias celebradas en Lisboa y otras capitales europeas, The Change Madrid 2026 posiciona a la ciudad como un epicentro europeo de la música gospel y de los movimientos cristianos contemporáneos.

La presencia de artistas de talla mundial —incluido un ganador de múltiples Grammy y una figura global como Daddy Yankee— refuerza el carácter internacional de un evento que aspira a dejar una huella espiritual, cultural y social en la capital.