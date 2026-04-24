Álex Márquez resurge: «Necesitaba un día así»

Álex Márquez ha empezado por todo lo alto, muy cerca del récord de la pista. Otro viernes más con buenas sensaciones en Jerez. En esta ocasión le ha venido como anillo al dedo al 73, que reconoció que «necesitaba un día así». Le venía todo «muy fluido» al ganador del GP de España de MotoGP del año pasado, que se ha reivindicado tras dominar con firmeza el primer día de entrenamientos.

«Desde la mañana he podido salir, he podido ya fluir muy bien encima de la moto. Me he sentido desde el primer momento muy bien. No viene nunca fácil encima de una MotoGP, pero me venía todo muy fluido. Me he sentido muy bien, con mucha confianza. Era un día honestamente que necesitaba tanto yo como el equipo para coger confianza y volver a estar en el mood que estábamos el año pasado. Aún es pronto y es viernes, pero es verdad que hemos dado un pasito adelante en algunos aspectos y, bien, contento con el primer día», dijo el leridano.

Sobre el cambio que ha habido con respecto a las demás carreras, Álex Márquez comentó: «Había que tener paciencia, porque sabíamos que nuestro momento iba a llegar. Ahora llegan circuitos muy diferentes comparados a los que venimos. Hay muchos factores que pueden influir, pero también es verdad que Ducati ha trabajado. En estas cuatro semanas de parón, hemos podido analizar muchas cosas. No nos hemos focalizado en los problemas que teníamos, sino en las cosas positivas. He podido sacar mucho más provecho de las cosas positivas de la moto, que son muchas. Al final, sólo sufrimos en cómo parar la moto. Era algo que estaba demasiado focalizado y no podía sacarle provecho al resto de puntos positivos como el paso por curva, la tracción… Ahí es donde yo había entrado un poco en bucle».

Respecto a la comunicación con Ducati durante estas cuatro semanas de parón, el piloto de Gresini explicó que ha sido cosa de su técnico: «Eso lo lleva mi técnico. Siempre están en reuniones constantes y son ellos quienes hablan, y es el técnico quien habla con el piloto y al final lo transmite, lo que quieren que sepas y lo que no. Porque hay cosas que el piloto no tiene que saber para cuando pruebas cosas, no condicionarle, pero es ahí donde hay constante comunicación con el técnico».

En cuanto a las sensaciones de Jerez, Álex Márquez comentó que «son sensaciones bonitas. No te puedo decir otra cosa. Cuando pasas por Nieto Peluqui, soy muy pesado con eso, pero siempre lo diré, que es algo especial y se te pone la piel de gallina. Estar aquí siempre es un auténtico placer».

El mood de este viernes del piloto español es muy similar al de 2025 en cuanto a sensaciones: «Sí, muy parecido. Sí que es verdad que en términos de ritmo estamos tres o cuatro pilotos muy igualados. En una vuelta me ha salido muy bien y me he podido permitir el lujo de no meter otro neumático blando y he podido trabajar un poquito esa última salida. Pero ha salido todo muy rodado y el mood un poco es ese, pero es viernes, así que vamos a seguir empujando. Durante estos últimos fines de semana, bueno, los primeros tres fines de semana, se ha visto sobre todo de viernes a sábado que Aprilia da un paso bastante grande y nosotros es lo que mañana tenemos que intentar dar otro pasito adelante para no mantener ventaja, sino mantenernos en su nivel».

Sobre los rivales que le pueden pelear la victoria en la sprint y el domingo, Álex metió a tres pilotos: «El viernes es pronto para decir, pero creo que Marc ha hecho una muy buena segunda tanda, luego Di Giannantonio y Bezzecchi. De momento, estos tres nombres son los que están marcando más la diferencia y nosotros estamos ahí en el pack».

Preguntado por cómo de optimista hay que ser con Ducati con el paso que han dado ahora para lo que queda de año y poder recortar los 53 puntos que tiene de diferencia con Bezzecchi, Álex fue claro: «Con Ducati hay que ser siempre positivo. Llevan siete años, ocho marcando la pauta. Si hay que tener esperanzas, es con Ducati. Son los primeros que quieren mantener esa dinámica de victoria, al menos hasta el cambio de reglamento, que ahí será todo moneda al aire, ganando. Son los primeros que quieren ganar, tienen hambre, no se cansan de ganar, que eso es importante, y yo creo que están trabajando muy bien y habrá un momento donde hoy hemos dado un pasito muy importante, pero donde ellos nunca se relajan».