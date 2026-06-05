El Papa León XIV tiene raíces españolas: desciende de una familia de pescadores de este pueblo costero

Un estudio genealógico ha sacado a la luz una inesperada conexión entre el Papa León XIV y España. La investigación, realizada durante cerca de un año por especialistas en genealogía e historia familiar, concluye que una de las ramas ancestrales del Pontífice tiene sus raíces en la isla canaria de La Palma, concretamente en una familia de pescadores asentada en Santa Cruz de La Palma hace más de cuatro siglos.

El hallazgo ha sido presentado como uno de los descubrimientos más relevantes sobre los orígenes familiares de León XIV desde su elección como sucesor de Francisco. La investigación ha permitido reconstruir parte del árbol genealógico del Papa a través de documentos históricos y registros parroquiales conservados en Canarias, trazando una línea familiar que se remonta a finales del siglo XVI.

Según los investigadores, la rama canaria del Pontífice se encuentra vinculada a dos familias establecidas en el barrio de La Asomada, en Santa Cruz de La Palma. Se trata de los González Vázquez y los Hernández Pérez, dos linajes relacionados con la actividad pesquera, una profesión fundamental para la economía palmera de la época y que constituía el principal medio de vida de numerosas familias de la isla.

La documentación localizada sitúa uno de los puntos clave de esta historia en el matrimonio entre Gaspar González y María Pérez, celebrado el 5 de enero de 1614 en la parroquia de El Salvador de Santa Cruz de La Palma. Los expertos consideran que esta unión constituye uno de los eslabones fundamentales para conectar la genealogía canaria con la línea familiar que, generaciones más tarde, acabaría desembocando en Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del actual Papa León XIV.

Entre los documentos analizados figuran partidas de bautismo, registros matrimoniales y otros archivos eclesiásticos que han permitido reconstruir la historia de estas familias a lo largo de varias generaciones. Uno de los hallazgos más destacados es el registro de bautismo de María Pérez, fechado en 1587, considerada una de las antepasadas directas más antiguas identificadas hasta ahora dentro de la línea genealógica del Pontífice.

La investigación también pone de relieve el papel que desempeñó Canarias como puente entre Europa y América durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Según los autores del estudio, la descendencia de estas familias palmeras habría participado en los movimientos migratorios que llevaron a miles de isleños a cruzar el Atlántico en busca de nuevas oportunidades.

A través de esas migraciones, la rama familiar localizada en La Palma habría terminado estableciéndose en distintos territorios americanos, hasta conectar finalmente con los antepasados de Robert Francis Prevost. Aunque la reconstrucción completa de una genealogía tan extensa siempre está sujeta a nuevas aportaciones documentales, los investigadores consideran que las pruebas recopiladas permiten sostener de forma sólida la existencia de este vínculo con la isla canaria.