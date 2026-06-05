El pasado de Sánchez que conduce hasta León XIV y el lema agustino «la voz de la verdad no calla»

Las escalinatas principales para acceder al Real Centro Universitario (RCU) María Cristina unen a Pedro Sánchez y al Santo Pontífice León XIV cuando ni uno ni otro eran presidente y Papa. En ese mismo lugar, Sánchez se fotografió con sus compañeros de promoción el día de su graduación. La única instantánea en la que el joven madrileño accedió a participar, tras negarse a retratarse en la orla de su curso para no dejar constancia de su paso por esta universidad privada, como publicó en exclusiva OKDIARIO.

Además, según ha podido saber este diario, en la década de los 90 del pasado siglo, el teólogo Joseph Ratzinger estuvo como profesor en varias ocasiones en los cursos de verano. Siendo ya Papa regresó en el año 2011, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, donde se reunió en las inmediaciones del monasterio. Por lo que serían hasta la fecha hasta dos futuros cardenales los que habrían visitado el RCU antes de convertirse en pontífices.

Pedro Sánchez ocultó su universidad privada

Tras cada encuentro importante, es tradición hacer la foto grupal, como la que protagoniza Robert Prevost –hoy León XIV–, cuando era Prior General de los Agustinos. Una fotografía de 2004 lo prueba, cuando se celebró el Capítulo Intermedio de la Orden.

En los pasillos del centro cuelgan las orlas de generaciones enteras de alumnos ilustres. Entre ellas, la de la promoción de 1990-1995 del presidente del Gobierno. Pero si se busca a Sánchez… no aparece. Decidió no salir.

El motivo de la decisión, según fuentes próximas del centro, fue para no perjudicar su carrera en el PSOE, «donde ya estaba muy metido», pese a haber sido durante algún periodo interno en la residencia.

Ante la llegada del Papa León XIV, RTVE ha intentado mostrar el orgullo de Sánchez con su vinculación académica en San Lorenzo, vinculándola con el Pontífice, quien se hospedó en la residencia, a través de la carta del rector felicitando al exalumno tras su llegada a Moncloa en 2018, quien contestó agradeciendo el gesto.

¿Hablaron sobre ello Pedro Sánchez y el Papa León XIV en la audiencia privada que mantuvieron en el Vaticano durante el reciente viaje del jefe del Ejecutivo antes de su llegada a Madrid? ¿Confesó Sánchez que ocultó sus orígenes universitarios para escalar en la formación que lidera y está investigada por financiación ilegal?

«La voz de la verdad no calla»

El lema latino que rige este insigne centro universitario es Vox Veritatis Non Tacet. Una sentencia de San Agustín que significa «La voz de la verdad no calla». La sentencia adquiere, en este caso, un matiz especialmente incómodo para Pedro Sánchez.

El mismo político que hoy carga públicamente contra la universidad privada estudió precisamente en esta prestigiosa universidad en San Lorenzo —y se negó a aparecer en su orla, como destapó OKDIARIO— para proteger su ascenso en el PSOE. De hecho, otro estudiante antes que él llegó a ser presidente de España. Fue el caso de Manuel Azaña, en la II República.

El RCU María Cristina cuenta con una larga tradición de alumnos que llegaron a ocupar altos cargos políticos, como Manuel de Argüelles (ministro de Hacienda y Fomento durante el reinado de Alfonso XIII), Rafael Sánchez Mazas (fundador de Falange), Eduardo Aunós (ministro en varios gobiernos de la dictadura de Miguel Primo de Rivera).

Las escalinatas, los pasillos y las antiguas residencias del María Cristina guardan, pues, un pasado que une al actual presidente del Gobierno con dos pontífices y con la tradición agustiniana que impregna este emblemático enclave de El Escorial. Una verdad que, según su propio lema, no calla. Aunque Sánchez prefiriera que permaneciera en silencio.