Jorge Martín le pasa la presión a Márquez: «Es él el que defiende título, yo estoy mirando desde detrás»

Jorge Martín ha respondido a Marc Márquez, después de que el leridano dijera que él es el piloto mejor posicionado para frenar la racha de victorias de Marco Bezzecchi aquí en Jerez. Pero el madrileño de Aprilia se mantiene en ese perfil bajo en el que lleva asentado toda la temporada, y donde se encuentra muy cómodo, y se quita la presión para pasársela al vigente campeón de MotoGP. Asegura que los favoritos al triunfo son Márquez y Bezzecchi. Eso sí, al 89 se le va cada vez mejor físicamente, aunque reconoció que estuvo a punto de ser baja por fiebre para este Gran Premio.

Sobre su casco nuevo, uno especial que se ha hecho para Jerez, dijo: «Me encanta. La verdad que quería hacer un casco muy típico español. Seguro que se me han pasado cosas y que lo siento ya de antemano para que le pueda ofender. Y nada, también no sé, un sitio que le gusta mucho a mi madre con una sevillana, con un caballo con mucho símbolo español, jamón, así que me gustó mucho. Los pueblos de unos amigos míos, que son Lebrija y Trebujena, que ahora cuando lo vean van a flipar. Así que nada, intentar lucirlo bien y que la gente lo disfrute».

Este parón le ha venido bien a Jorge Martín para recuperar: «La verdad es que a mí me viene bien siempre cuando hay un parón. Disfruto mucho el estar en casa, mi rutina de entrenamientos, de recuperación. También me dio tiempo a todo, a desconectar, a ponerme malo con fiebre, que casi me muero, pensaba que no corría en Jerez, pero ya estoy aquí otra vez y con energía».

Sobre cómo de cerca está de tu 100%, Martinator contestó: «No lo sé. Es imposible saberlo. A nivel de pilotaje, yo creo que muy cerca y en la moto, la verdad que a nivel de dolor me está bajando mucho, pero sí que es verdad que los tiempos de recuperación se me alargan demasiado. Siento que hago el viernes y para el sábado ya me cuesta recuperar, no recupero como recuperaba antes y luego el domingo ya llego un poco tocado, sobre todo cuando hay carreras seguidas lo noto más».

«Espero que sea cuestión de tiempo», añadió. «Cada vez noto que Tailandia fue mucho más duro, luego Brasil sufrí y Austin… también sufrí, la verdad. Pero espero que Jerez, que es un poco menos física y, a medida que pasen las carreras, esos tiempos vayan mejorando», comentó un Martín que llega segundo del Mundial a cuatro puntos de su compañero de equipo Marco Bezzecchi.

Respecto a las palabras de Marc Márquez, que dijo que Jorge Martín es el piloto mejor posicionado para frenar la racha triunfal de Bezzecchi, el madrileño no se arrugó y le devolvió la pelota a su tejado: «Bueno, es él el que defiende título; yo estoy aquí mirando desde detrás. Espero cerrar obviamente ese hueco con Marco, pero no soy yo, hay mucho rival. Creo que aquí tanto Marc como Marco son favoritos».

Preguntado si es el momento de ir al ataque, Martinator se mostró cauto: «Llevo tres carreras con esta moto. Yo me concentro en competir al 100%. Si tengo la oportunidad de conseguir una victoria, me mataré para ir a por ella. Pero no voy a hacer más de lo que puedo hacer, porque entonces vendrá otra lesión, que es lo que no quiero».

De su nivel de compenetración con Aprilia, comentó: «Me falta aún. Siento que aún hay piezas que no me ha dado tiempo a probar, que no llevo aún. Entonces yo creo que el lunes será un buen día para mí, para dar otro pasito, porque aún, sobre todo a nivel de estabilidad, la moto se me mueve más que a Marco y esto me hace que sea más física y que pierda tiempo».

También reconoció el propio Jorge que claro que piensa en el Mundial: «Para mí estáis equivocados porque pensáis que por pensar en el Mundial o no pensar en el Mundial no lo quiero. Claro que lo quiero, todos lo queremos, si no, no estaríamos aquí. Pero mi enfoque es disfrutar de cada fin de semana. Si tengo la oportunidad de ir a por el Mundial, iré a por él, pero no voy a estar todo el día pensando en si voy a pelear o no por el Mundial».

Jorge reconoció que está disfrutando más que en 2024, el año que fue campeón del mundo de MotoGP: «Sí, mucho más. Yo creo que el haber ganado un Mundial me da esa tranquilidad ya de que lo tengo ahí de por vida. Obviamente, tengo hambre y quiero ir a por más, y esto es algo que haré hasta que me retire. En el momento que yo vea que no tengo esa oportunidad o no tengo ese potencial, dejaré las motos, pero mientras lo tenga, pues estoy ilusionado, contento, estoy sano… Hace un año estaba con 14 costillas rotas viendo la carrera en el iPhone y hoy estoy aquí compitiendo en Jerez delante de la afición española, así que no puedo pedir más».

Martín habla mucho con sus padres de Jerez: «Hablamos mucho. Yo a veces les pregunto: «¿Qué sentís cuando veníais a Jerez en los 90 y veíais a Crivillé y ahora soy yo el que está en la parrilla? ¿Qué os dicen vuestros amigos?» O sea, me gusta como saber eso y la verdad que tampoco mi padre es que se explaye mucho. Para ellos es súper emocionante. Además, mi madre no podrá venir, así que espero ondearle la bandera el sábado o el domingo para que la vea desde casa».

Por último, Jorge Martín dejó claro que no quiere que su hijo siga sus pasos y sea piloto de MotoGP: «Así parece todo muy bonito. Y visto así, diría claro que sí, pero todo lo que hay que pasar para llegar a eso no estoy dispuesto a pasarlo, así que le pondré hacer otra cosa si llega el día».