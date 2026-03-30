Jorge Martín alucina con su gran inicio: «Ya he hecho mucho más de lo que me esperaba en todo el año»

Ni el propio Jorge Martín se cree el gran inicio de año que ha tenido. Asegura que en las tres primeras carreras «ya he hecho mucho más de lo que me hubiese esperado en todo el año». Se marcha de Austin con victoria en la sprint y casi luchando por el triunfo en la carrera larga, donde fue segundo. Además, el madrileño llegará a Jerez segundo del Mundial a solamente cuatro puntos de Marco Bezzecchi, que ha recuperado el trono este domingo tras ganar la carrera. Eso sí, Martinator avisa de que «en Jerez, Ducati volverá a la normalidad».

«Llegando aquí no me esperaba esto. Intenté bajar las expectativas al equipo, que no pensasen que ya tocaba ganar porque no estábamos preparados. Para ganar una carrera hay que cuadrar muchas cosas», comenzaba diciendo Martinator. «Hoy teníamos una oportunidad. Pero me he concentrado en hacer una buena salida. He salido increíble por fuera, estrategia perfecta. Luego he decidido quedarme detrás de ellos unas vueltas y quizás ha sido lo que luego he pagado. Cuando he intentado pasar a Pedro, he visto que ese extra de las primeras vueltas ya no lo tenía. Es más, casi me caigo, porque la presión seguramente me ha subido mucho», agregó.

«Cuando he dejado el espacio después de casi pasar a Pedro, me he empezado a encontrar mejor y he enganchado a Pedro. Por suerte, algo le ha pasado con las presiones porque me ha dejado pasar. Y gracias a eso he tenido vía libre. He intentado hacer la estrategia de ayer. Me he puesto ahí hasta a falta de dos vueltas que he dicho: «Estás pasando el límite, demasiado», y he decidido parar un poco. Tenía el brazo izquierdo desintegrado. Mi entrenador va a tener trabajo para ponerme al sitio estos días. Pero estoy muy contento. Agradecido. El viernes me estaba matando para entrar en Q2 y hoy estoy casi peleando por la victoria. Muy feliz. Lo he dejado todo en la pista y eso me hace estar orgulloso», explicó Jorge Martín en DAZN.

Sobre su salvada, el campeón del mundo de 2024 reconoció que fue una «buena salvada, sí. Sobre todo me acuerdo del pie debajo de la rueda. Estaba en el suelo. Por suerte, nadie me ha pasado. Iba demasiado al límite y he decidido descansar esa vuelta porque faltaba mucho. Iba un pelín pasado intentando adelantar a Acosta. Ha cambiado mucho el viento hoy, no era fácil coger referencias, pero cuatro podios seguidos es increíble. Me recuerda mucho al 2024. Tenemos que seguir con esa mentalidad de carrera a carrera. Hay que mejorar los qualys porque es donde se decide la carrera».

Jorge reconoció que ni él mismo se esperaba estar tan bien en este momento del campeonato: «Ni yo pensaba llegar físicamente en este punto. He trabajado mucho para estar donde estoy. Aún no estoy al cien por cien. Aun esas tres últimas vueltas me ha costado muchísimo. Pero he conseguido, en una parte del campeonato donde no suelo ser tan competitivo, acabar, traer la moto a casa y coger puntos. Ahora viene lo más difícil del año, aguantar dos o tres carreras con perfil bajo. Hay que seguir cogiendo puntos, sea quinto u octavo, lo que venga será bueno. Hasta aquí todo ha ido muy bien, pero en Jerez todo volverá a la normalidad, Ducati volverá a la normalidad. Y nosotros tenemos que seguir así, ayudándonos. Estamos marcando la diferencia».

«A final de año suele ser mi momento, pero tampoco me quiero precipitar. Será un año para divertirnos. Ya he hecho mucho más de lo que me hubiese esperado en todo el año, que era hacer algún podio. A disfrutar del momento, que es importante, a recuperar porque tenemos un mes importante por delante para descansar y desconectar. Y vuelta al ruedo en Jerez, que tengo muchas ganas», añadió.

Por último, Martín explicó su imagen arrodillado y rezando en el parque cerrado tras su segundo puesto: «Estaba agradeciendo a toda la gente que me ayuda. Seguramente mi abuelo, que me está viendo desde arriba. A todos mis abuelos que me están viendo y están pegados a la tele haciendo penitencia y sin comer chocolate para que yo pueda estar hoy en el podio. Agradecer a toda mi familia que están rezando detrás de las cámaras».