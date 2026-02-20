Gran noticia en MotoGP: Jorge Martín supera el último test y se subirá a la Aprilia en Tailandia

Jorge Martín ya está listo para volver. El campeón del mundo de MotoGP en 2024 ha pasado el último control médico y estará en Tailandia para la primera carrera del año. El español había pasado por quirófano de nuevo para acabar de corregir sus lesiones de la última temporada, en la mano y en la clavícula derecha, con el objetivo de acelerar su recuperación.

Aprilia ha emitido un comunicado este viernes anunciando que su piloto ya está listo para volver. Después de perderse los test de pretemporada por precaución, Martinator regresará para el inicio de la temporada 2026. El de San Sebastián de los Reyes ya corrió en Valencia en la última carrera del año en 2025, pero obviamente no estaba en condiciones de ser competitivo y salió a pista simplemente para rodar con la moto y aportar información al equipo de cara al test.

«Jorge Martín se sometió a una revisión médica en la mano izquierda y la clavícula derecha en el Hospital Ruber Internacional. El resultado fue positivo, por lo que viajará a Buriram, Tailandia, la próxima semana para participar en la prueba de Buriram», asegura el comunicado del equipo de Noale. No obstante, el piloto madrileño todavía tendrá que pasar un examen con los médicos de MotoGP para que le den el ok definitivo: «Martín aún deberá ser evaluado por el Equipo Médico del Campeonato Mundial de Grand Prix de la FIM para recibir la autorización oficial para participar en la prueba».

El 89 cumplirá su segundo año en Aprilia, después de una primera campaña para olvidar marcada por las graves lesiones. Pero eso ya es pasado y Jorge Martín mira hacia delante, hacia el futuro, con el objetivo de volver a pelear por victorias como antaño. La moto italiana se ha convertido en la gran alternativa a Ducati. Bezzecchi ha rodado bastante rápido en la pretemporada, mostrando que están listos para competirle de tú a tú a los de Borgo Panigale. Ahora, con el regreso del español y con Marco a un altísimo nivel, Aprilia confía en luchar por el Mundial.