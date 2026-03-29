Marco Bezzecchi es el nuevo sheriff de Austin tras vencer con claridad este domingo en COTA. El italiano dominó la carrera casi de principio a fin en la casa de un Marc Márquez que acabó quinto tras cumplir una sanción. Este triunfo le devuelve el liderato del Mundial de MotoGP tras la caída en la sprint y confirma (por si había dudas) el sorpasso de Aprilia a Ducati con un nuevo doblete. Jorge Martín fue segundo y cierra un fin de semana prácticamente perfecto, con Pedro Acosta tercero.

Gran salida del Tiburón Acosta para ponerse en cabeza por delante de las dos Aprilia. Márquez se situaba tercero al llegar a la uno, pero Jorge Martín no tardó en pasarle. El que volvió a salir bastante mal fue Fabio Di Giannantonio, que cayó hasta la quinta plaza, por detrás de la moto roja del 93. Nuevamente, los dos pilotos de Ducati nos regalaron una bonita pelea, pero esta vez sin toques ni caídas, que acabó ganando el italiano.

Por delante se dio otra batalla en la que saltaron chispas. Acosta se fue algo largo en la frenada de la 11 y lo aprovechó Bezzecchi para meterle la moto. Pero el italiano no le dio espacio para recuperar la trazada y se tocaron. El Tiburón perdió varias piezas de la parte trasera de su moto. Martín estuvo de espectador de esa pelea. Los tres se escaparon y dejaron atrás a un Di Giannantonio que rodaba en solitario en la cuarta posición.

Mientras tanto, Márquez sufría y caía hasta el séptimo puesto después de que le adelantaran Bagnaia y Mir. Se hace raro ver a Marc pasarlo mal en este circuito, donde ha ganado siete veces. Pero este no está siendo su fin de semana y se vio también en carrera. Tras cumplir con la long lap impuesta por tirar a Diggia en la sprint, el ilerdense se incorporó undécimo, justo detrás de Raúl Fernández.

El trío de cabeza se mantenía muy junto, como si se tratara de una carrera de Moto3. Pero a partir de la quinta, sexta vuelta, Bezzecchi dijo hasta aquí y metió una marcha más. El italiano quería redimirse de su caída en la sprint y abrió gas. Poco a poco fue dejando atrás a Acosta y Martín, que hizo una salvada espectacular. A punto estuvo el madrileño de irse al suelo en la vuelta siete al intentar acercarse a la KTM, pero consiguió salvarla con la rodilla y el codo y mantener la tercera posición.

Di Giannantonio se le echó encima tras ese error; parecía que le iba a adelantar, pero el de Aprilia aguantó a las mil maravillas y acabó dejando atrás a la Ducati nuevamente. El problema es que Pedro estaba ya a casi un segundo y Bezzecchi a más de dos. A partir de ahí, la carrera se estabilizó y Marco se dedicó a gestionar la ventaja. Márquez adelantó a Raúl Fernández para situarse noveno, pero ahí se quedó. Bastianini estaba algo lejos y no conseguía bajar la distancia a menos de 1,5 segundos.

Ogura daba la sorpresa al adelantar a Pecco pasado el ecuador de la carrera e iba lanzado hacia el podio. El japonés dio caza a Diggia enseguida tras superar a Bagnaia. Una vuelta después de pasar a la moto roja, también pasó a la Ducati amarilla del VR46 y ponía a tres Aprilia entre los cuatro primeros. Justo después, Jorge Martín adelantaba a su amigo Pedro Acosta para situarse segundo a seis vueltas del final. Martinator aprovechó que el de KTM se abrió en la uno para dejarle pasar, en busca de encontrar ese ritmo que había perdido.

Márquez gana la batalla a Bagnaia

Márquez llegó al grupo de Bagnaia para una bonita batalla final. Pasó a Ogura por el camino, que tuvo que abandonar por problemas en la moto cuando luchaba por el podio. A falta de tres vueltas para el final, Marc consiguió pasar y afianzar el adelantamiento para colocarse quinto, con long lap incluida. Increíble lo del piloto de Cervera. Bastianini se aprovechó de la pasada del 93 al 63 para superarle también y continuar a la estela del español.

Por delante, Martín se acercaba a Bezzecchi en las últimas vueltas. Parecía un déjà vu de lo que sucedió el sábado con Bagnaia cuando Martinator cazó y pasó al italiano, recortando más de un segundo y medio en las últimas vueltas. Pero Bezz sacó lo poco que le quedaba para ampliar la ventaja hasta el más de segundo y medio y evitar el sorpasso de su compañero de equipo, recuperando así el liderato del Mundial de MotoGP.

Hay que hablar también de la buena carrera del vigente campeón de MotoGP. Salía sexto, no empezó bien, perdiendo posiciones y bajando hasta el séptimo puesto. Pero después de cumplir la long lap, dio un paso adelante y pasó del undécimo al quinto puesto. Entre medias se cayó Joan Mir y Ogura se retiró por problemas en la moto. Es decir, Márquez adelantó hasta cuatro pilotos después de cumplir la sanción para arreglar su fin de semana después de todos los problemas que ha tenido.