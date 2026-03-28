Caída de Márquez en Austin: se va al suelo en la primera vuelta de la sprint

Marc Márquez se ha ido al suelo en la primera vuelta de la sprint del GP de Estados Unidos de MotoGP, y se llevó por delante a Di Giannantonio. El piloto del Ducati Lenovo salió muy bien por dentro y ganó tres posiciones en la salida. Se puso por delante del poleman, que recuperó posición con el 93 a los pocos giros.

El leridano quiso devolverle rápidamente el adelantamiento, pero pecó de exceso de confianza. Se tiró con todo en la 12, la curva más delicada del circuito, pero entró algo tarde, se fue al suelo y tiró a Di Giannantonio. Ambos se reincorporaron a la pista de inmediato pero ya en las últimas posiciones, aunque Diggia acabó abandonando. El incidente está bajo investigación y podría ser sancionado.