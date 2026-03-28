Di Giannantonio repite pole en Austin con Acosta tercero y Márquez atrás

Fabio Di Giannantonio repite pole en el GP de Estados Unidos de MotoGP, en el Circuito de las Américas, con un auténtico tiempazo de récord (2:00.136). El italiano volverá a salir desde la primera posición de la parrilla por segundo gran premio consecutivo, tras lograr la pole también en Brasil. Segundo saldrá Marco Bezzecchi y tercero fue Pedro Acosta, con Marc Márquez más atrás, en la sexta plaza. Todo se decidió en una última vuelta muy igualada.

Se abrió el pit lane y todos los pilotos salieron a pista con Jorge Martín a la cabeza del grupo en la primera vuelta. Márquez, por su parte, frenaba para dejar espacio con el piloto de delante para poder hacer una buena vuelta. Francesco Bagnaia era el más rápido en esa primera vuelta lanzada. Tanto que, al pasar por meta, batió el récord de la pole de Maverick Viñales de 2024. Paró el crono en 2:00.815. Pero eso bajaría bastante a lo largo del entreno.

En la siguiente tanda, Marc venía lanzado, marcando todos los sectores en rojo, pero se topó con Bezzecchi, que estaba en la línea de la frenada más fuerte del circuito, la 12, y tuvo que esquivarlo como pudo. Luego se topó con Marini en el vértice de la curva y se fue largo para no chocarse. Eso le obligó a cortar la vuelta. Veremos si le cuesta sanción al piloto de Aprilia.

«¡NO! ¡NO!» 😠 Del enfado con Bezzecchi, al que se encontró en la trazada, al rifirrafe con Bastianini 😕 Dos de las imágenes de la clasificación de Austin 🧐 #USGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/KYeFpQpQ0K — DAZN España (@DAZN_ES) March 28, 2026

La pole se ponía al rojo vivo. Un invitado inesperado se colaba en la fiesta de Ducati y Aprilia. Joan Mir, a lomos de la Honda, batía en dos décimas el tiempo de Bagnaia (2:00.591). Pecco también tuvo un problema con Ogura, que le frenó la vuelta al ir demasiado lento y tuvo que cortar. En el último minuto, hasta cuatro pilotos venían en casco rojo: Márquez, Di Giannantonio, Bezzecchi y Acosta.

El Tiburón venía a rueda de Diggia, que estaba clavando los parciales. Un tiempo muy similar al que estaba marcando Bezzecchi, pero el de Ducati acabó cruzando primero por la línea de meta. Márquez fue el primero en pasar y lo hizo en segunda posición, por detrás de Mir. Pero en un segundo pasó del segundo al quinto puesto porque Acosta, Di Giannantonio y Bezzecchi mejoraron el tiempo de Mir. Y luego Pecco, en la última vuelta, mejoró su tiempo y acabó cuarto, relegando así a Marc a la sexta plaza.

Mir, de la Q1 a pelear por la pole

Fermín Aldeguer y Joan Mir fueron los más rápidos en la Q1 y se metieron directos a la Q2. El piloto de Honda marcó el mejor tiempo del día en su primera vuelta lanzada, superando el crono firmado por Jorge Martín, el más rápido en el FP2, unos minutos antes. Sorprendentemente, la moto japonesa le estaba ganando la partida a la Aprilia. De hecho, fue el propio Joan el único capaz de batir su propio registro (2:01.210).

Pero todo cambió a falta de un minuto y medio para el final. Raúl Fernández se quedaba a 18 milésimas del mejor tiempo de Mir y no conseguía pasar de la segunda posición. Por detrás llegó Aldeguer como un rayo con su Ducati para meterse en la batalla final por la pole tras parar el crono en 2:00.977, a escasas milésimas del mejor tiempo del fin de semana marcado, hasta entonces, por Marc Márquez en la práctica del viernes.