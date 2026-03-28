El mejor Jorge Martín está de vuelta: remontada de líder en la sprint para ponerse al frente del Mundial

Martinator ha vuelto. Espectacular remontada de Jorge Martín en las últimas vueltas para imponerse a Pecco Bagnaia en la sprint en el GP de Estados Unidos de MotoGP. Una gran salida permitió al italiano coger la primera posición desde la primera vuelta y rodar en solitario hasta la última vuelta, cuando apareció el piloto madrileño para quitarle las pegatinas a la Ducati y volver a ganar una sprint y ponerse líder del Mundial tras la caída de Bezzecchi. No lo hacía desde el GP de Malasia 2024. Tercero fue Pedro Acosta.

Las caídas de Marco Bezzecchi a tres vueltas del final y la de Marc Márquez en la primera vuelta marcaron una sprint race que terminó con una remontada espectacular de Jorge Martín. En la salida, las dos motos rojas del Ducati Lenovo ganaron varias posiciones. Pecco fue por el exterior y Marc por el interior, y ambos se colocaron primero y tercero, respectivamente, saliendo desde la segunda fila, con Acosta entre medias.

Márquez se las tuvo con Di Giannantonio en los primeros giros. El poleman había perdido tres posiciones y quería recuperar lo antes posible. Adelantó rápidamente al 93, que se la quiso devolver en la 12, pero entró demasiado pasado y se fue al suelo. En la caída se llevó por delante al otro piloto de Ducati. Ambos volvieron a pista, pero Diggia terminó abandonando al poco tiempo. Marc, por su parte, terminó último con una vuelta de desventaja con el resto de pilotos.

Pedro Acosta resistía como podía en esas primeras posiciones. Pero las Aprilia venían como dos balas. Primero le pasó Martín y al poco le acabó superando también Bezzecchi. Inmediatamente después, Marco adelantaba a su compañero de equipo en un adelantamiento al límite, pero bastante limpio. Un Martín que salía séptimo y se benefició de las caídas de Diggia y Márquez para meterse en el podio.

Bagnaia parecía inalcanzable. Cuando Bezzecchi superó a Martín, Pecco ya tenía un segundo y medio de ventaja sobre ellos. Jorge se mantuvo detrás del hasta ahora líder del campeonato, agazapado, a la espera de que cometiera un error. Y llegó a tres vueltas del final. Marco se fue al suelo en la 11 y el 89 se colocaba segundo. Cuando lo vio, el de Aprilia sacó todo lo que le quedaba para recortar los 1,4 segundos de desventaja que tenía en tres vueltas.

Le recortó casi cuatro décimas por vuelta a Pecco para darle caza en la última vuelta. Se pegó a él como una lapa en la frenada de la 11 para salir muy pegados a la recta de 1200 metros. Martinator aguantó el tipo en la recta ante la velocidad punta de la Ducati y se tiró con todo en la 12 por el interior. Frenó muy tarde y firmó un adelantamiento espectacular, como en sus mejores tiempos cuando los dos peleaban por el Mundial.

Directo al liderato

Una vez adelantó a la moto roja, Jorge Martín afianzó su posición y no dio opción al italiano. Tiró con todo hasta la recta de meta y se acabó llevando una victoria magistral. Este triunfo, además, le coloca líder del Mundial de MotoGP por un punto con respecto a Bezzecchi tras la caída de este. 511 días después, el piloto español volvía a ser Mister Sábados como antaño. Una señal de que el mejor Martinator está de vuelta después del calvario que vivió el año pasado y principios de este con las lesiones.

No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero Martín vuelve a liderar el campeonato del mundo. Algo que no hacía desde que recogiera el trofeo de campeón en el GP Solidario de Barcelona 2024. Un premio a todo el esfuerzo que ha hecho el de San Sebastián de los Reyes en este tiempo. Luego se cayó en la vuelta de honor haciendo un caballito. Al bajar, la rueda delantera se bloqueó, le frenó en seco y se fue al suelo. El podio de la sprint lo completaron Bagnaia y Acosta, con Bastianini cuarto y Álex Márquez quinto.