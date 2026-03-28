Bezzecchi y Marini, sancionados con dos posiciones de parrilla por su acción antideportiva con Márquez

Marco Bezzecchi y Luca Marini molestaron a Marc Márquez durante la Q2 cuando venía en vuelta rápida, y eso le ha costado una sanción. MotoGP ha castigado a los dos pilotos italianos con dos posiciones en la parrilla de salida de la carrera del domingo del GP de Estados Unidos por «circular lento y molestar a Marc Márquez». Varapalo importante para el líder del Mundial, que saldrá desde la cuarta posición en la prueba larga cuando fue segundo en clasificación, mientras Marini lo hará desde la undécima plaza.

«Marco Bezzecchi y Luca Marini han sido sancionados con una penalización de 2 puestos en la parrilla por los comisarios de la FIM #MotoGP para el GP del domingo debido a que rodaron lento en la Q2», anunciaba el Panel de Comisarios de MotoGP justo antes de la carrera al sprint en COTA. Bezzecchi y Marini circulaban lento en la trazada de la curva y molestaron a Márquez cuando venían en vuelta rápida.

Marc venía en casco rojo por detrás y, cuando llegó a la frenada de la 12, se topó con Bezzecchi primero y Marini después, ambos en la línea de la trazada, ralentizando su vuelta. El 93 tuvo que esquivar a la Aprilia como pudo y después se topó con la Honda en el vértice de la curva, teniendo que irse largo y cortando así su vuelta lanzada. Venía para ponerse primero, pero ese incidente le hizo abortar.

El piloto de Ducati se enfadó muchísimo con el líder del campeonato. Finalmente, tras investigar lo sucedido, los comisarios de MotoGP han decidido castigar a Bezzecchi y Marini por su acción con Márquez. Por tanto, el 72 saldrá segundo en la sprint y cuarto en la carrera larga, en la misma fila que el 93 y Mir. Una penalización que podría cambiar el fin de semana.

Esto hace que Pedro Acosta y Pecco Bagnaia ganen una posición. El Tiburón saldrá segundo y el italiano sube a la primera fila para partir desde la tercera plaza. También la ganan Aldeguer y Ogura gracias a la sanción a Marini. Fermín sube a la novena plaza y el japonés a la décima. Luca partirá desde el undécimo puesto tras haber clasificado noveno en la Q2.