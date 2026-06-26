OKDIARIO desvela las pruebas del mayor delito de Begoña Gómez

OKDIARIO publica hoy en exclusiva los documentos clave que sustentan el presunto delito de tráfico de influencias por el que, junto a otros tres delitos, Begoña Gómez tendrá que sentarse en el banquillo. La UCO ha localizado los correos electrónicos de los empleados de la empresa pública Red.es en los que queda meridianamente claro que a la empresa del socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, se le adjudicaron irregularmente dos contratos por un importe de casi diez millones de euros. Son los mismos contratos por los que intercedió ante la empresa pública, a través de una carta de recomendación, la esposa del presidente del Gobierno. Los emails, extraídos de las cuentas Office 365 de 13 empleados del organismo público, revelan que las notas no fueron el resultado de un análisis objetivo, sino que se fijaban de antemano y los textos se adaptaban después para justificarlas.

El atestado analiza las comunicaciones internas de Red.es durante la tramitación de los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, adjudicados a la Unión Temporal de Empresas formada por Innova Next SL —empresa del grupo Barrabés— y The Valley Business School. Juzguen ustedes: «Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí». «A ver, el informe lo firma Luis; si ha pedido que se baje a 7, hay que bajarlo». «Simplemente hay que destacar ligeramente los aspectos negativos que indicó Luis ayer y cascarte un 7». «No lo entiendo, con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los superjefazos señalen con sus dedazos».

Más claro, agua. El Gobierno de Pedro Sánchez amañó los contratos millonarios adjudicados al socio de la mujer del jefe del Ejecutivo. Los propios funcionarios de Red.es son conscientes del fraude, pero se limitan a cumplir órdenes. Y las órdenes estaban claras: «La oferta de Barrabés es la buena y las otras han de bajar, sí o sí». Si eso no es un delito de tráfico de influencias como la copa de un pino, que venga Patxi López —el de «¡Yo, con Begoña!»— y lo vea.