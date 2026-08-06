Sánchez no puede tener al Rey secuestrado

Hay líneas que, en democracia, no se cruzan. Una de ellas es la que separa al Gobierno de la Corona. Pedro Sánchez la traspasó la semana pasada en Ceuta, y lo hizo de la forma más burda posible: dejando al Rey Felipe VI sin poder acudir a una ciudad que lo necesitaba, sin poder mirar a la cara a los ceutíes y decirles que no estaban solos. Se lo impidió, en uno de los momentos más difíciles que ha vivido esa tierra en décadas.

Según ha podido saber OKDIARIO, el propio monarca quiso desplazarse a Ceuta para trasladar a sus vecinos palabras de ánimo y firmeza mientras 72.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos asaltaban la frontera. No pudo hacerlo porque Sánchez se lo prohibió.

El Rey reina, pero no gobierna. Esa es la esencia de la monarquía parlamentaria que consagra la Constitución de 1978. Pero reinar significa, precisamente, estar presente donde el país sufre, representar la unidad nacional en los momentos de mayor zozobra. Impedírselo no es una cuestión de protocolo: es cercenar el papel institucional que la propia Constitución le reserva a la Jefatura del Estado. Y eso es exactamente lo que ha hecho Sánchez, por un mero cálculo de supervivencia política.

Sánchez no puede secuestrar al Rey. No puede arrogarse el derecho a decidir cuándo y dónde puede estar presente Felipe VI, y mucho menos cuando parte del territorio nacional veía comprometidas su soberanía y su seguridad. Y no es la primera vez que asistimos a este confinamiento del Rey a manos del Ejecutivo. Hay que recordar que en 2020 el Gobierno reconoció que impidió ir al Rey al acto de entrega de despachos a los jueces en Barcelona para no irritar a los independentistas. Por tanto, no es un hecho aislado, sino una muestra más de hacia dónde apunta su Gobierno: no a gestionar España, sino a ir debilitando, poco a poco, a la Corona y al entramado institucional del 78.