Todo sobre Carolina Perles, la ex mujer de Ábalos: su edad, hijos, estudios y quién es

La figura de Carolina Perles Miñana ha ganado notoriedad en los últimos años por ser la tercera esposa del ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Funcionaria de carrera, ejerció como agente de la Policía Local en Valencia, profesión que marcó el inicio de su trayectoria vinculada al servicio público. Tras su divorcio del político, Perles ha optado por mantener un perfil bajo y permanecer alejada del foco mediático, aunque su nombre continúa ligado al entorno político por su pasado familiar y profesional.

Quién es Carolina Perles

Carolina Perles inició su carrera en la administración tras superar las oposiciones para Policía Local en 2008. Ese mismo año contrajo matrimonio con Ábalos, entonces concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia. Su trayectoria profesional se diversificó con el paso del tiempo: de ser agente de la Policía Local pasó a formar parte de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), entidad vinculada al entorno del que fuera su marido, donde desempeñó los cargos de vocal y tesorera.

Con el ascenso político de Ábalos y su nombramiento como ministro de Fomento, Perles se trasladó a Madrid. Allí fue designada como asesora de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, cargo que ocupó hasta 2019. Tras su salida, decidió mantener un perfil más discreto, aunque continúa siendo funcionaria en situación de excedencia.

Cuántos años tiene Carolina Perles

Carolina Perles tiene 50 años, 15 menos que el ex ministro, que tiene 65. La pareja estuvo junta durante 13 años hasta que en 2021 se dio a conocer la separación. Ambos se casaron al poco de conocerse, en 2008, cuando Perles acababa de aprobar las oposiciones para la Policía.

Cuántos hijos tiene Carolina Perles

Carolina tiene dos hijos con José Luis Ábalos. Ambos son menores de edad y, aunque Ábalos es padre de otros tres hijos de relaciones anteriores (sumando un total de cinco descendientes), los dos que comparte con Perles representan la parte más reciente de su vida familiar. Tras el divorcio, ella optó por mantener a sus hijos alejados del foco mediático, preservando su intimidad y apostando por una vida discreta.

Qué estudió y de qué trabajó Carolina Perles

Carolina Perles no ha desarrollado una trayectoria académica universitaria conocida, pero sí se preparó con éxito para las oposiciones a la Policía Local de Valencia, plaza que obtuvo en 2008. Más adelante, vinculada al entorno de su entonces marido, asumió responsabilidades como vocal y tesorera en la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso).

Actualmente, se encuentra en situación de excedencia como funcionaria, tras haber decidido apartarse del foco público y mantener un perfil mucho más discreto.