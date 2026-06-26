El árbol que los jardineros recomiendan plantar este verano: da frutas en agosto, no levanta el suelo con las raíces, aguanta sin riego y florece con muy poco cuidado

Los expertos en jardinería recomiendan el ciruelo como uno de los árboles mejores para plantar este verano. Concretamente, la fecha exacta para poder llevar a cabo la obra es a finales de invierno para poder tener las primeras flores durante la primavera y recoger estas deliciosas frutas durante el verano. Una de las grandes ventajas de contar con este árbol es que sus raíces no dañarán el suelo y que es uno de los más fáciles de cultivar.

Con la llegada del verano, es tiempo de hablar de jardinería. Después de la temporada de invierno y con la llegada de las buenas temperaturas, es la hora en la que los amantes de la jardinería pueden inmiscuirse en el noble arte de la jardinería. Para ello es bueno seguir los pasos que recomiendan los expertos en la materia, siendo el primero de ellos plantar cuando la tierra esté en una temperatura óptima con la llegada del calor y así evitar las heladas del otoño e invierno que congelan las raíces de las plantas.

Con la llegada de la primavera, las plantas y los frutales comienzan a brotar y, si haces bien los deberes durante los meses de verano, podrás llevar a tu cocina las mejores frutas y hortalizas que podrás disfrutar durante los meses de calor. Los expertos en jardinería recomiendan a las personas que cuenten con un espacio óptimo en el jardín plantar un árbol que no exige grandes cuidados, tiene una floración rápida y sus raíces no levantarán el suelo de tu casa: el ciruelo.

Lo que debes saber para plantar un ciruelo

El ciruelo nació hace millones de años en el Cáucaso, Anatolia y Persia y es procedente de la familia de las rosáceas, correspondiente al género Prunus. Este árbol es de tamaño mediano y su altura no puede superar los 6 metros, generando unas raíces poco profundas y plegables, que es una de las principales ventajas para tener en casa, ya que no levantará el suelo, tal y como sucede con otros árboles que puedas habilitar en el jardín.

Otra de sus ventajas es la rápida floración que aparecerá en ramos cortos al año de edad. Por lo que respecta al fruto, desde la página web especializada Infoagro lo definen de la siguiente manera: «Drupa redonda u oval recubierta por una cera blanquecina (pruina), de color amarillo, rojo o violáceo, con pedúnculo mediano, peloso, con hueso oblongo, comprimido, algo áspero y que por un lado presenta una sola costilla».

La ventaja más importante de plantar un ciruelo en casa tiene que ver con los pocos cuidados que exige este frutal. Lo recomendable es proceder al proceso de plantación en los últimos días del invierno, ya que es capaz incluso de resistir las fuertes heladas de la época. «Dado lo temprano de su floración, en algunas exposiciones puede sufrir con las heladas primaverales; sin embargo, las flores son bastante resistentes a la misma. Prefiere los climas templados, pero se desarrolla bien en climas relativamente fríos, con tal de cultivarlo en sitios bien abrigados», dicen los expertos de esta página.

«En cuanto al suelo, aguanta bien la caliza, la humedad y los terrenos compactos. Debido a su sistema radicular superficial, tolera la humedad y puede vivir en terrenos poco profundos mejor que otros frutales, pero es necesario que el subsuelo sea fresco, pero sin humedad en exceso», dicen en esta página.

Por lo que respecta a su proceso de plantación, se tendrá que ubicar en un sitio en el que tenga al menos cuatro horas de luz al día y sobre un suelo con buen drenaje y rico en materia orgánica. El hoy, como suele ocurrir en estos casos, tendrá que ser del doble del tamaño del cepellón y nunca se tendrá que enterrar la zona del injerto, que tendrá que quedar unos centímetros por encima del suelo. Por lo que respecta al riego, se tendrá que regar abundantemente cuando se plante y después un par de veces a la semana. Así te asegurarás disfrutar unos meses más tarde de una de las frutas más ricas de esta temporada.