Estas frutas contienen más potasio que los plátanos. Es sorprendente que no sean muy populares

Es sorprendente que no sean muy populares, las frutas que contienen más potasio que los plátanos pueden ser más baratas de lo que nos imaginaríamos. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en breve, de la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcará en estos días en los que queremos cuidarnos un poco más. Las frutas son el postre ideal que no debemos dejar escapar.

Este tipo de alimentos que pueden llegar a toda velocidad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estos días en los que realmente puede ser esencial. Los plátanos se han convertido en las frutas más populares que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna tenemos por delante es la mezcla de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. El potasio es un elemento que deberemos empezar a ver llegar gracias a unas frutas que pueden ser claves.

Contienen estas frutas más potasio que los plátanos

Los plátanos son un elemento que llegue a todas las casas, un buen básico fácil de transportar que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente. Un cambio de tendencia que acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que realmente cada detalle será clave.

Este tipo de detalles que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una alegría que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente podríamos cuidarnos un poco más, dejando a un lado el plátano, uno de los alimentos más rutinarios.

Un cambio de ciclo que puede llegar en breve y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en breve. Un detalle que, sin duda alguna, puede ser esencial en unos días en los que tocará buscar una alternativa a este plátano que quizás nos resulte demasiado repetitivo.

Podremos empezar a descubrir la esencia de un tipo de alimento que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente puede ser esencial. Una novedad que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y que puede acabar generando más de una sorpresa en estos días cargados de actividad, esta fruta puede darnos el potasio que queremos.

Es sorprendente que no sean muy populares

La fruta que puede ser una alternativa a los plátanos ante un punto de potasio que puede hacerles la competencia. Podremos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser los que nos acompañarán en breve y pueden darnos aquello que deseamos y más.

Los expertos de El Ciruelo nos muestran las ventajas y peculiaridades de una variedad de ciruela nacional que tiene una cantidad de potasio que deberemos tener en consideración: «Ciruela Mirabel. Esta variedad de ciruela se asemeja más a la apariencia que hace milenios debieron tener las ciruelas como fruta silvestre, antes de su domesticación. Se trata de frutos más pequeños, con un hueso estilizado y que tienen un color amarillento y rosado característico que nos permite identificarlas con facilidad. En España, esta variedad, se cultiva principalmente en Galicia, concretamente en O Rosal, un valle situado en la zona meridional de la provincia de Pontevedra. La variedad Mirabel fue introducida en Galicia a mediados del siglo XX por Xosé Sánchez, y cabe destacar que las necesidades menos exigentes con respecto a luminosidad y temperatura de esta variedad la han convertido en un cultivo frutal idóneo para la zona del Bajo Miño. También se cultiva bastante en el valle del Ebro, zonas como Zaragoza, Teruel, Lleida o Tarragona presenta grandes espacios dedicados a esta variedad. Como curiosidad hay que destacar que, en Aragón, a la ciruela Mirabel, se la conoce como “cascabel”, por su similitud lingüística y ese color dorado y tamaño reducido. Algunas de sus variedades destacadas son la Mirabel de Nancy, Mirabel de Metz y Mirabel de Bavay».

Las propiedades de la ciruela nos permitirán descubrir la esencia de un tipo de fruta que podemos empezar a tener en casa a partir de ahora:

Alto contenido de vitaminas. Las ciruelas son una excelente fuente de varias vitaminas esenciales. Contienen altas cantidades de vitamina C, que es crucial para la reparación de tejidos y la función inmunológica. También son ricas en vitamina K, necesaria para la coagulación sanguínea y la salud ósea. Además, aportan vitaminas del grupo B, como la vitamina B6 y riboflavina, que son importantes para el metabolismo energético y la función cerebral.

Minerales esenciales. Las ciruelas están cargadas de minerales esenciales como el potasio, magnesio y hierro. El potasio ayuda a mantener el equilibrio de fluidos y la presión arterial, apoyando la función cardiovascular. El magnesio es vital para la función muscular y nerviosa, y contribuye a la salud ósea. El hierro, aunque en menor cantidad, es necesario para la producción de hemoglobina y el transporte de oxígeno en la sangre.

Contiene mucha fibra dietética. Una de las propiedades más destacadas de las ciruelas es su alto contenido de fibra dietética. Contienen tanto fibra soluble como insoluble. La fibra soluble ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y reduce el colesterol, mientras que la fibra insoluble mejora la salud digestiva al facilitar el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento.

Antioxidantes. Las ciruelas son ricas en antioxidantes, especialmente polifenoles como las antocianinas y flavonoides. Estos compuestos protegen las células del daño causado por los radicales libres, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y enfermedades cardíacas. Los antioxidantes también tienen propiedades antiinflamatorias, que ayudan a combatir la inflamación en el cuerpo.