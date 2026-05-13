Las autoridades europeas advierten: el 35% de las frutas y verduras contienen dos o más residuos de pesticidas

El 35% de los alimentos analizados en Europa acumula más de un residuo de pesticidas al mismo tiempo. Así lo recoge el informe anual de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), publicado el pasado 5 de mayo, que examina los datos de 2024 sobre presencia de pesticidas en los alimentos del mercado europeo.

El análisis cubre más de 125.000 muestras procedentes de los países de la Unión Europea, Noruega e Islandia, y se estructura en tres programas de control: el coordinado a escala europea, los nacionales y los controles reforzados en frontera. Los resultados sitúan el cumplimiento legal en niveles altos, pero algunos indicadores han empeorado respecto a ediciones anteriores.

Un tercio de los alimentos tiene más de un pesticida

De las 9.842 muestras del programa coordinado plurianual de la UE (EU MACP), el 34,9% contenía más de un pesticida cuantificado. En términos prácticos, uno de cada tres productos llega al mercado con una combinación de trazas de distintas sustancias activas. Todos dentro del límite legal, sí, pero la acumulación existe.

Por otro lado, el 43,1% no presentó residuos medibles y el 98,8% de las muestras cumplió con la legislación europea, un resultado casi idéntico al 98,7% registrado en 2021, cuando se analizaron los mismos productos.

Las frutas frescas, las que más residuos de pesticidas acumulan

El desglose por alimento muestra una foto muy dispar. Las uvas de mesa son las que más combinaciones acumulan, ya que el 77,9% de sus muestras tenía residuos múltiples. Le siguen los pomelos (73,5%) y los plátanos (66,1%). En el otro extremo, el trigo, los huevos y la grasa bovina registran porcentajes mucho más bajos.

El caso más extremo del informe 2024 ilustra hasta dónde puede llegar la acumulación simultánea de pesticidas. Por ejemplo, se halló una muestra de pimiento dulce procedente de un tercer país que contenía 17 pesticidas distintos cuantificados de forma simultánea. Ninguno superaba el límite máximo permitido de forma individual, pero la concentración total de sustancias activas resultó notable.

La tasa de superación de los límites de pesticidas sube desde 2018

El dato que más merece seguimiento es que los MRL (límites máximos de residuos) se superaron en el 2,4% de las muestras en 2024, frente al 1,4% de 2018, según recoge el propio informe de la EFSA. El 1,2% resultó formalmente no conforme, una vez aplicada la incertidumbre de medición.

Los programas nacionales de control, que suman 86.449 muestras adicionales, mantienen el cumplimiento en el 98,2%. El 58,4% de esas muestras no presentó residuos cuantificables de pesticidas.

Por primera vez, el informe separa de forma expresa los resultados de los controles de importación reforzados. De las 39.433 muestras procedentes de terceros países, el 5,5% superó los límites europeos y el 3,6% resultó no conforme. Las autoridades detuvieron esos lotes en frontera antes de que llegaran al mercado.

La cifra duplica con creces el porcentaje de incumplimiento del mercado interior, lo que confirma que el origen del producto tiene un peso directo en los niveles de pesticidas detectados.

El riesgo de los pesticidas en la alimentación europea

La EFSA confirma que «el riesgo para la salud humana sigue siendo bajo» a partir de la exposición estimada a los residuos de pesticidas en los alimentos. La presencia de múltiples trazas no equivale, por definición, a un problema toxicológico, porque los límites legales ya incorporan márgenes de seguridad.

Aun así, el aumento de las tasas de superación de MRL respecto a 2018 y la concentración de residuos múltiples en frutas frescas son tendencias que el informe documenta sin valorar.

Sin embargo, en otro punto, la organización PAN Europe lamenta que la EFSA limite sus informes a estadísticas genéricas en lugar de alertar sobre un hecho crítico. Los pesticidas peligrosos son los que aparecen con mayor frecuencia en las analíticas. Para PAN, el ciudadano no puede identificar el riesgo real de los plaguicidas más dañinos en 2026.

Los registros internos de la EFSA confirman que algunas sustancias prohibidas, como el clorpirifos o el imidacloprid, regresan de forma recurrente a los platos mediante productos importados. Estos neurotóxicos, vinculados directamente con daños en el desarrollo del cerebro fetal, encabezan los hallazgos que superan los límites legales de seguridad.

Salomé Roynel, responsable de políticas de PAN Europa, califica esta situación como un «doble rasero tóxico» que permite la entrada de químicos vetados bajo la promesa de una visión agrícola que todavía no se cumple en Estados Unidos ni en Europa.

«Recomendamos encarecidamente que los padres proporcionen únicamente alimentos orgánicos a sus hijos, especialmente para las frutas y verduras más contaminadas», aconseja Martín Dermine, director ejecutivo de PAN Europa.