Después de años luchando contra los jabalíes en Barcelona los expertos confirman que una «receta casera» es la mejor solución y la más barata al problema

Los expertos no dudan en luchar contra los jabalíes de una forma que quizás nadie hubiera imaginado, en Barcelona tienen un problema con estos animales que no dejan de llegar y de multiplicarse. La realidad es que estamos siendo invadidos por unos animales que han causado estragos, con las enfermedades que han contraído y desde una lucha que la propia naturaleza ya ha ganado y lo ha hecho de tal forma que nos ha situado en un punto de no retorno. Hay una solución barata al problema que quizás no estamos teniendo en cuenta.

El ser humano ha invadido una serie de espacios que se han acabado convirtiendo en la antesala de algo más. Tenemos por delante determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Estos animales han acabado siendo los que intentan recuperar un territorio que ha sido invadido por unos seres que realmente pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de conocer ciertos elementos que llegan a toda velocidad en estos días en los que buscamos soluciones imaginativas y baratas.

Barcelona lleva años luchando contra los jabalíes

A medida que han ido llegando estos animales y se han acabado sus competidores. No sólo el ser humano, ha sido un depredador nato que ha ido controlando estas especies. Teniendo en cuenta la velocidad a la que se reproducen, una salo pareja de jabalís puede dar lugar a una superpoblación en pocos años.

Con unas crías que van ganando terreno y se reproducen exponencialmente, la situación es especialmente preocupante en Barcelona. La llegada de la peste porcina ha complicado aún más una situación que ya estaba tensionada y ha obligado a las autoridades a tomar medidas importantes.

Sin duda alguna, deberemos estar preparados para afrontar algunos cambios que llegan a toda velocidad en un día a día plagado por la actividad del ser humano, pero también de unos animales que pueden ser claves en una ciudad que se expande a toda velocidad.

El ser humano aporta a estos animales una receta que en la propia naturaleza no tienen y eso es algo que debemos empezar a controlar y que no es tan complicado de conseguir como parece. Incluso puede ser más barato que los métodos tradicionales.

Esta es la receta casera más barata para acabar con esta plaga

Hay una serie de normas que no cumplimos y que pueden ser claves para acabar con estos animales. Si no tienen comida, no seguirán ocupando el espacio de los seres humanos. Los expertos advierten de que el olfato de estos animales les lleva a ir en busca de comida dulce, con aroma a anís o esas bebidas azucaradas que pueden hacerles seguir un rastro hasta el basurero o la papelera más cercana.

Estos puntos, son los que acaban atrayendo la atención de unos animales que pueden llegar en cualquier momento a ser incluso peligrosos para la circulación o la integridad de las personas que se ven obligadas a convivir con ellos, en busca de su comida favorita.

Los expertos de Ahuyentando saben muy bien cómo eliminar el jabalí de nuestro jardín, terraza o huerto, teniendo en cuenta estos remedios naturales:

Orina de lobo: producto puro 100% y natural. El lobo es un depredador natural del jabalí. El fuerte olor de la orina de lobo aleja al cerdo salvaje de la zona. No importa que nunca haya visto a un lobo. Es el instinto animal que lo aleja cuando huele ese olor fortísimo de un mamífero. Tenemos que crear una barrera de olor a lo largo del perímetro que queremos proteger usando botellitas de agua perforadas para evitar que disuelva con el agua si llueve.

Repelentes de olor líquidos: el repelente líquido para ser disuelto en 50 litros de agua debe ser utilizado con sulfatadora o con cuba de riego para tractores. Tan solo debe echarse sobre los 5 primeros metros del perímetro y está pensado para grandes superficies de cultivos como maíz, trigo, castaños, naranjos etc.

Repelentes de olor granulado: para ahuyentar jabalíes usamos gránulos que deben esparcirse alrededor de la finca para crear la barrera de olor. Tiene la ventaja que es altamente persistente si llueve y además es de fácil aplicación.

También explican que hay una forma sencilla de acabar con esta plaga a través de los ruidos: «Recomendamos los ultrasonidos para jabalíes siempre que sepamos con certeza las zonas de paso o una zona concreta donde suelen estar: charcas, debajo de un árbol concreto etc. Al detectar los ultrasonidos, sienten una molestia en sus sistema auditivo y nervioso y huyen de ese lugar al considerarlo molesto y peligroso. Los jabalíes tienen un sentido del oído desarrollado y perciben frecuencias que las personas no oímos. Para ahuyentar jabalíes de extensiones grandes de olivos, castaños, maizales, campos de naranjos o almendros no lo recomendaríamos porque pueden acceder por muchos pasos y el aparato con ultrasonidos sería insuficiente».