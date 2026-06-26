Enma López abandona la ejecutiva federal del PSOE para centrarse en las primarias a la Alcaldía de Madrid

La concejal madrileña Enma López ha dejado su cargo de portavoz adjunta en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE para concentrar todos sus esfuerzos en la carrera por convertirse en la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid. López anunció ayer su intención de presentarse a la candidatura, abriendo así una contienda interna con Reyes Maroto, la actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

López ha justificado su renuncia en una carta publicada en redes sociales, destacando que formar parte de la Ejecutiva Federal ha sido «uno de los mayores honores y privilegios que cualquier militante socialista puede ostentar», pero ha priorizado la necesidad de dedicación exclusiva a un proyecto que considera transformador para la capital.

En su comunicado, la edil ha expresado su orgullo por haber participado en la última etapa de gobierno bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, a quien ha reconocido explícitamente su «indudable liderazgo» como presidente y secretario general.

«En estos dos últimos años he podido ver de primera mano cómo, frente a cualquier reto y desafío, el Gobierno y el Partido Socialista han trabajado incansablemente para dar la mejor respuesta a la ciudadanía», ha escrito López en el comunicado, subrayando su continuidad con la línea del partido nacional mientras cierra una etapa de su trayectoria política.

Primarias socialistas a la Alcaldía

El anuncio de la renuncia llega apenas horas después de que López hiciera pública su intención de presentarse a las primarias socialistas. Su competencia directa será Reyes Maroto, quien durante años ha liderado la oposición socialista en el Ayuntamiento de Madrid y que se había anticipado al expresar su interés en ser candidata a la Alcaldía.

La pugna entre ambas representa una batalla por el liderazgo del proyecto progresista en Madrid, con dos figuras femeninas con trayectorias destacadas dentro del PSOE madrileño dispuestas a competir por el apoyo de la militancia.

López ha insistido en que esta decisión responde al «máximo ejercicio de lealtad al partido y a su secretario general», una formulación que subraya tanto su compromiso con las estructuras del PSOE como su intención de competir dentro de los mecanismos internos del partido, refrendando así los procesos democráticos de la organización.

En su carta, la edil ha puesto el acento en la magnitud del reto que representa para el PSOE la conquista de la Alcaldía de Madrid. «Ganar Madrid requiere de mucha ilusión, pero también de trabajo, dedicación y del mejor equipo posible», ha argumentado, justificando así por qué ha decidido concentrarse exclusivamente en este proyecto durante los próximos meses.

La concejal ha afirmado que cuenta con respaldo significativo entre la militancia y entre la ciudadanía madrileña, apoyos que dice haber recibido «en las últimas horas». Esta apelación al respaldo popular y militante sugiere una estrategia de presentarse como una candidata cercana y conectada con las bases del partido, un mensaje que contrasta con la necesidad de demostrar que cuenta con suficiente apoyo dentro de los órganos de decisión socialistas.

López ha concluido su comunicado con un mensaje de determinación dirigido a compañeras, compañeros, vecinas y vecinos de Madrid: «Puede que el camino que empezamos hoy no sea fácil, pero Madrid merece la pena y vamos a ganarlo juntas. Ya toca». Una frase que sintetiza su apuesta política y subraya la urgencia que percibe en la izquierda de retomar el control de la Alcaldía.

Comité federal del PSOE

La renuncia de López a su cargo en la Ejecutiva Federal del PSOE se produce en un momento de actividad importante en la estructura nacional del partido. Mañana está previsto que se celebre el Comité Federal del PSOE, una reunión de relevancia en la que la edil no estará presente, lo que refuerza su intención de desvincularse de las responsabilidades en la dirección nacional para concentrarse íntegramente en su batalla por liderar el proyecto socialista en Madrid.