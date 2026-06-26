2027 será un año histórico en lo que tiene que ver con las pensiones de jubilación, ya que se llegará al límite de 67 años para los trabajadores que no cumplan con los requisitos de cotización impuestos por la Seguridad Social. La Ley 27/2011, como viene sucediendo desde los últimos años, volverá a cambiar las reglas en lo que tiene que ver con el acceso a la jubilación de cientos de miles de españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cómo afectarán los cambios que vienen con las pensiones a los nacidos en la década de los sesenta.

El problema con las pensiones de jubilación será una de las herencias que dejará Pedro Sánchez a España una vez que se haga a un lado. El Gobierno sigue a la deriva mientras se siguen sucediendo los casos de corrupción que afectan al PSOE y el presidente sigue agarrándose a la mesa esperando un milagro en las próximas elecciones de 2027 que parece difícil de suceder. El presidente dejará una herencia complicada al próximo Gobierno y una importante tiene que ver con el sistema de pensiones de la Seguridad Social, que se enfrenta a un reto mayúsculo.

Todo ello tiene que ver con la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom, que son los nacidos en nuestro país entre 1957 y 1997. La Seguridad Social calcula que durante esas fechas nacieron 7,7 millones de niños en nuestro país y eso quiere decir que muchos llegarán entre 2023 y 2042 en situación de acceder a una pensión contributiva de jubilación. A esto hay que sumar la tasa de natalidad a la baja y el aumento de esperanza de vida que ha dejado la media en 2,4 cotizantes por pensionista.

Así que a los más de seis millones de jubilados en los que se invierten cada mes casi 11.000 millones de euros, en los próximos meses se les irán sumando más y más a medida que también sigue aumentando la cantidad mensual que reciben los más de 9 millones de pensionistas que hay en España. Este será un reto muy difícil de asumir y por ello desde el Gobierno se vienen tomando medidas en los últimos años que pasan por mantener al mayor número de personas cotizando en la Seguridad Social y también por estirar el acceso a la jubilación.

Cambios con las pensiones

Uno de los cambios más importantes en materia de pensiones fue aprobado en 2011 por el imputado Zapatero, que introdujo una gran reforma recogida en la Ley 27/2011 que ha venido en los últimos años retrasando la edad de jubilación hasta los 67 años, que se establecerá en 2027 para las personas que no cumplan con un requisito mínimo de cotización de 38 años y seis meses en la Seguridad Social. Y todo hace indicar que próximamente se tomarán medidas para seguir retrasando la edad de jubilación, como ha hecho Dinamarca, que la ha demorado hasta los 70 años en algunos casos.

De momento, para este año 2026 se piden 38 años y tres meses de cotización para los que se quieran jubilar a los 65 años con el 100% de la pensión y los que no cumplan con esta premisa tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Este retraso de la edad de jubilación también cambia los requisitos para los que quieran optar a la jubilación anticipada voluntaria o involuntaria. La primera permite adelantar la retirada hasta cuatro años antes (en caso de haber perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad) y la segunda ofrece la posibilidad de adelantar la jubilación dos años antes. A esto se podrá acceder cumpliendo unas penalizaciones que irán en función de los años cotizados y los meses de adelanto.

Las pensiones para los nacidos en los 60

Los nacidos en los 60 ya pueden acceder a la jubilación desde el año 2025 y en este 2026 podrán ser beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación los que cumplan 65 años durante estos meses y tengan una cotización de 38 años y tres meses. En caso contrario, tendrán que esperar a los 66 años y 10 meses, lo que les llevará a 2027.

Estos son los años a los que podrán acceder a la jubilación los nacidos en los sesenta, dependiendo de si cumplen con los años de cotización o no: