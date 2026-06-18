Jubilación anticipada en 2027: estos son los cambios anunciados por la Seguridad Social

El año 2027 no va a ser una fecha cualquiera en lo que respecta a las pensiones. Para muchos trabajadores que ya están cerca de la jubilación, se va a convertir en ese momento en el que las reglas dejarán de cambiar poco a poco y pasarán a quedar fijadas de forma definitiva. Y eso, aunque no lo parezca, cambia bastante la forma de plantearse el retiro y en especial la edad de jubilación anticipada que también cambia.

Hasta ahora, los ajustes han ido llegando de manera progresiva, de modo que en los últimos años, hemos visto como la edad de jubilación iba aumentando, luego otro un pequeño cambio en los años cotizados, es decir, cosas que parecían menores pero que, sumadas, han ido modificando el sistema. Y en el 2027 todo ese proceso llegará a su fin y ya no habrá más transición. A partir de ahí, lo importante ya no es esperar a ver qué cambia, sino entender bien cómo queda todo. Sobre todo si estás valorando jubilarte antes de tiempo, porque ahí entran en juego factores que pueden afectar mucho a la pensión final.

Qué cambia en la jubilación a partir de 2027

Si miras atrás, verás que el sistema de pensiones en España no ha cambiado de golpe. Lleva años ajustándose poco a poco, pero será en 2027 cuando todo ese proceso se de por cerrado. Es decir, que ya no habrá más subidas progresivas ni cambios graduales sino que partir de ahí, las reglas quedarán como están y tocará adaptarse a ellas.

La más clara va a ser la edad de jubilación que alcanzará los 67 años para quienes no lleguen a una carrera larga de cotización. Pero aquí viene el matiz importante, y es que no todo el mundo entra en ese grupo ya que si has cotizado 38 años y seis meses o más, puedes seguir jubilándote a los 65 sin recortes. Y eso, aunque parezca sólo una diferencia de dos años, en la práctica cambia bastante las cosas ya que no será lo mismo plantearte el retiro con 65 que tener que esperar hasta los 67, sobre todo si ya estás haciendo números o viendo qué te compensa más.

Jubilación anticipada en 2027: edades y condiciones

La jubilación anticipada va a seguir siendo una opción, pero con condiciones claras y, sobre todo, con consecuencias económicas que conviene tener muy presentes. De este modo quedará más claro que nunca que no es lo mismo adelantar unos meses que varios años, y eso se notará en la pensión.

En 2027, la jubilación anticipada involuntaria se situará en los 63 años. Es decir, se podrá adelantar hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria. Está pensada sobre todo para quienes pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad, como un despido o un ERE, y tienen complicado volver a trabajar.

Para acceder a esta modalidad será necesario haber cotizado al menos 33 años. Y hay un detalle que muchos pasan por alto ya que si se cumplen los requisitos para jubilarse a los 65, es posible adelantar aún más el retiro, llegando en algunos casos a los 61 años. También existe la jubilación anticipada voluntaria, que permite retirarse hasta dos años antes, aunque con sus propias condiciones y recortes en la pensión.

El peso real de los años cotizados

A partir de 2027, los años cotizados pesarán más que nunca. No sólo porque vayan a determinar si puedes jubilarte a los 65 o a los 67, sino también cuánto margen tienes para adelantar la jubilación. Ese umbral de 38 años y seis meses se convertirá en una especie de línea divisoria. Superarlo abre más opciones y permite acceder antes a la pensión. No alcanzarlo obligará a que, como ya ocurre, se tenga que retrasar la jubilación y limitar bastante las alternativas. Por eso, en la recta final de la vida laboral, hay quien se plantea seguir trabajando un poco más para llegar a ese mínimo.

Las penalizaciones es lo que realmente hay que mirar

Si hay algo que conviene tener claro es que la jubilación anticipada no sale gratis. Adelantar el retiro implica asumir una reducción en la pensión que no es puntual, sino permanente. La Seguridad Social aplica coeficientes reductores que pueden recortar la prestación hasta en un 30%, dependiendo del tiempo que se adelante la jubilación y de los años cotizados. Es decir, es una decisión que se nota mes a mes durante toda la jubilación.

Con las reglas ya fijadas a partir de 2027, la jubilación dejará de ser algo que se decide en el último momento. Cada vez más personas revisarán su situación con tiempo, fijándose sobre todo en cuánto han cotizado y calculando qué opciones tienen. No se tratará sólo de elegir cuándo dejar de trabajar, sino de entender bien qué implica cada decisión. Porque adelantar la jubilación puede ser una buena opción en algunos casos, pero no siempre es la mejor desde el punto de vista económico.