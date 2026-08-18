La impactante última entrevista de Hayden Panettiere antes de morir: «Me queda mucha vida por vivir»
Promocionaba su primer libro de memorias
Una de las noticias que más titulares ha acaparado durante las últimas horas ha sido, sin lugar a dudas, la muerte de Hayden Panettiere. La actriz, de 36 años, fue hallada muerta el pasado 16 de agosto. Un fallecimiento del que todavía no se conocen las causas oficiales, pero que, supuestamente, apuntan a una posible «sobredosis» y un «paro cardiaco». Una triste pérdida que ha dejado a Hollywood completamente conmocionado. Y es que la artista contaba con una de las carreras artísticas más consolidadas del mundo de la actuación. Además, hace tan solo unos meses, había publicado sus primeras memorias.
Hayden Panettiere no tuvo una vida fácil. Desde que tenía 11 meses de edad ya participaba en anuncios publicitarios. Una vida frente a las cámaras que la llevó al éxito, pero no a nivel personal. La artista pasó por muchos momentos complicados donde tuvo que hacer frente a las adicciones. Relaciones sentimentales poco sanas que le pasaron factura y, además, entre otros aspectos, tuvo que despedir a su hermano menor. Pues, hace tres años, falleció de manera repentina. Una dura pérdida que nunca logró superar.
Hayden Panettiere sobre su hija: «Espero que algún día comprenda mi historia»
Dado lo sucedido, han salido a la luz algunas declaraciones que la actriz llegó a dar a lo largo de este 2026. De esta manera, se han señalado algunas reflexiones que hizo con Jay Shetty en el podcast On Purpose, en el que participó para promocionar su libro, This Is Me: A Reckoning. «Por fin siento que me he librado de toda esta oscuridad y esta negatividad. He cerrado una puerta y se ha abierto otra… Puedo sentir todas las emocionantes posibilidades. Siento que aún me queda mucha vida por vivir», contó.
Pues, había logrado superar una etapa de depresión. Asimismo, también se sinceró sobre la maternidad con el medio Momé. Y es que ella fue madre en el 2014 de una niña. Una pequeña cuya custodia le concedió a su ex pareja, pues consideraba que ella no podía cuidarla de manera plena. Un duro momento para la actriz, que vivió un complicado posparto donde enfrentó problemas relacionados con el consumo de alcohol y opioides.
«Siempre he podido darle prioridad, sin importar cómo me haya sentido o qué haya vivido. Espero que algún día comprenda mi historia y por qué no pude estar con ella todo el tiempo», confesó. Asimismo, a pesar de todo, quiso dejar claro que su hija Kaya siempre fue una prioridad en su vida. «Siempre he podido darle prioridad, sin importar cómo me haya sentido o qué haya vivido. Espero que algún día comprenda mi historia y por qué no pude estar con ella todo el tiempo», comentó.