Violeta Mangriñán, sobre el equipo de ‘Supervivientes’: «Te tratan fatal y te sientes como una basura»

Violeta Mangriñán se ha convertido en una de las influencers más reconocidas de nuestro país. Pero antes de que ese gran éxito en redes sociales llegara, pudimos verla participar en numerosos programas de televisión e, incluso, realities. Un claro ejemplo lo encontramos en Supervivientes 2019 donde, además, tuvo la oportunidad de conocer a Fabio Colloricchio, su pareja y padre de sus hijas. En una charla con el influencer Anas Andaloussi, la valenciana ha querido hacer hincapié en la dureza del concurso que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Pero no solamente eso, sino también el trato que reciben los concursantes y las diferencias de caché que hay entre unos y otros.

Siete años después de esa experiencia que le cambió la vida, tanto a nivel personal como profesional, ha querido contar más detalles al respecto. Entre otras cuestiones, desveló que las consecuencias de enfrentarse a este reality fueron mucho más serias de lo que pueden llegar a imaginarse los seguidores del formato. «Toda esa gente para mí tiene un mérito muy grande. Si a mí me ha pasado factura a nivel salud y yo entré con 25 años, imagínate a alguien que entre con 40», explicó en esa conversación. Lejos de que todo quede ahí, la influencer llegó incluso a plantear la existencia de un límite de edad para participar en Supervivientes: «Debería de haber una edad tope», comenzó diciendo. Acto seguido, fue mucho más allá: «Es que te puede dejar tocado para toda la vida».

Lejos de que todo quede ahí, Violeta Mangriñán dio detalles de las condiciones a las que están sometidos los concursantes durante su paso por Honduras. Como ejemplo puso el agua y recordó la diferencia que percibían entre las condiciones de los participantes y las del equipo que trabaja desde allí. «Cuando tú llegas al cayo donde se graban las pruebas, se te hace la boca agua de ver a la gente, al equipo, beber agua fría», recordó.

Según su testimonio, cuando los robinsones preguntaban por qué ellos no podían beber esa agua, la explicación del médico del concurso era clara: «No nos la daban porque el agua fría sacia». Todo ello mientras recordó situaciones en las que, después de afrontar las pruebas y las condiciones extremas, los participantes recibían reprimendas por parte de la organización.

«Si has hecho menos audiencia de la que toca y estás tirado en el suelo como un perro, reventado, llega el director y te dice: ‘Eh, que aquí no estáis de vacaciones», comenzó asegurando. Y añadió: «Te tratan fatal y te sientes como una basura. Llueve y duermes en un charco, y que encima llegue alguien y te pegue un rapapolvo…»

Por lo tanto, Violeta Mangriñán no solamente ha puesto en jaque la dureza física del formato, sino también la presión psicológica a la que se enfrentan los concursantes. Todo ello mientras recordó cómo diversos factores como el hambre, falta de descanso, condiciones meteorológicas, aislamiento y exigencia de las pruebas pueden llegar a afectar a quienes participan en el reality. Es por eso que la influencer admira mucho a aquellos que deciden enfrentarse a esta aventura.