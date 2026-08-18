Ni Hoka ni Asics: las mejores zapatillas para el campo son estas y tienen un descuento de 65 euros en Decathlon

Cuando salimos al campo a recorrer senderos o practicar trail running, elegir unas buenas zapatillas puede marcar la diferencia. Hoka y Asics son dos de las marcas que más protagonismo han ganado en los últimos años entre los usuarios, pero no son las únicas que ofrecen modelos preparados para enfrentarse a terrenos exigentes. Merrell cuenta con una larga experiencia en calzado para montaña y ahora tiene uno de sus modelos más interesantes con una importante rebaja en Decathlon.

Se trata de las Agility Remix para hombre en color negro, unas zapatillas de trail en color negro que pasan de costar 159,99 euros a 94,99 euros, con un descuento directo de 65 euros. Estas Merrell están diseñadas específicamente para correr y entrenar en el exterior, especialmente sobre terrenos mixtos y accidentados. Su propuesta busca combinar amortiguación, estabilidad y tracción, tres aspectos especialmente importantes cuando el terreno deja de ser completamente regular. Decathlon las sitúa dentro de su catálogo de trail running y señala que están pensadas tanto para entrenamiento como para competición, con un rango de utilización que llega hasta distancias de 170 kilómetros. Se trata de un modelo dirigido a los que buscan unas zapatillas capaces de acompañarles en diferentes tipos de recorridos y no únicamente en caminos sencillos.

Uno de los elementos más destacados de estas zapatillas es su suela Vibram Megagrip, acompañada por tacos de 5 milímetros. Esta combinación está pensada para proporcionar un buen nivel de agarre sobre diferentes superficies, algo especialmente importante cuando aparecen piedras, tierra, desniveles o zonas más complicadas. Para aquellos que acostumbran a salir por caminos rurales, pistas de montaña o senderos, contar con una suela preparada para ofrecer tracción puede aportar una mayor seguridad durante cada pisada. Además, incorporan una placa de protección Flexplate que contribuye a mejorar la estabilidad y la comodidad.

Las Merrell rebajadas en Decathlon

Otro de los puntos fuertes de las Merrell Agility Remix está en la amortiguación. El modelo utiliza una suela FloatPro que ha sido rediseñada para ofrecer una amortiguación más suave y dinámica. La propia ficha de Decathlon clasifica estas zapatillas dentro de los modelos de alta amortiguación, una característica especialmente interesante para los que acumulan muchos kilómetros. También incorporan tecnologías como FlexConnect y RockPlate, mientras que el drop es de 6 milímetros. Todo ello se combina con una construcción pensada para proporcionar una pisada cómoda y estable incluso cuando el terreno obliga a prestar más atención.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no son unas zapatillas impermeables, por lo que en condiciones de lluvia intensa o sobre terrenos especialmente mojados conviene tenerlo presente. Aun así, para quienes buscan un calzado de trail con buena amortiguación, agarre y estabilidad, la oferta actual de Decathlon convierte a las Merrell Agility Remix en una opción especialmente llamativa. El descuento de 65 euros permite hacerse con un modelo cuyo precio original era de 159,99 euros por 94,99 euros, una rebaja considerable que puede hacer que muchos aficionados al campo se decanten por Merrell en lugar de recurrir a las habituales Hoka o Asics. La promoción figura actualmente en la web de Decathlon y también en tiendas físicas hasta el 31 de agosto.