Bridgestone se convierte en el proveedor único de neumáticos de la Fórmula E

Bridgestone inicia una nueva etapa como proveedor exclusivo de neumáticos del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, la principal competición de automovilismo totalmente eléctrico del mundo, a partir de la temporada 2026/27.

La próxima temporada de Fórmula E traerá consigo el nuevo monoplaza GEN4, que marca un nuevo referente de velocidad, sostenibilidad e innovación en el automovilismo. Con una aceleración sin precedentes, un elevado par motor y tracción total activa permanente, es el coche más rápido -alcanza los 335 km/h- y potente -con una potencia máxima de 815 bhp- de la historia de la Fórmula E.

Bridgestone contribuirá a ofrecer carreras dinámicas y emocionantes con sus innovadores neumáticos Potenza, diseñados para sacar el máximo partido al GEN4.

Con su entrada en la Fórmula E, una plataforma de vanguardia, Bridgestone seguirá perfeccionando su tecnología y mejorando sus capacidades de desarrollo de productos y fabricación. En colaboración con diversos socios, Bridgestone impulsa iniciativas de sostenibilidad en toda la cadena de valor para generar valor social.

Bridgestone también ha desarrollado el nuevo neumático de lluvia Potenza GEN4 for Typhoon Tyre, que permite mantener la estabilidad incluso cuando llueve intensamente. Ofrece un excelente agarre sobre superficies mojadas, incluso cuando hay mucha agua en la pista. Con estos dos neumáticos, Bridgestone contribuirá a la emoción de las carreras de Fórmula E en todo tipo de condiciones meteorológicas y de la pista.

Bridgestone suministrará neumáticos para todas las carreras de la temporada 2026/27 y participará en ellas con diversas actividades. Además, será el patrocinador principal de las cuatro citas siguientes, en las que organizará acciones especiales para enriquecer la experiencia de los aficionados.