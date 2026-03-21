La Fórmula E dejará un impacto económico de entre 80 y 100 millones de euros para la ciudad de Madrid durante su celebración este fin de semana del 20 de marzo. El punto álgido de la competición será este sábado 21 de marzo, cuando se desarrollará la carrera de los monoplazas 100% eléctricos en el Circuito del Jarama.

El impacto que deja en las arcas de la ciudad viene producido por, entre otros, las 30.000 noches de hotel que ocupa el ecosistema de la Fórmula E. También se debe a la creación de más de 4.000 empleos locales y el reporte mediático, lo que hace que se cree un fenómeno audiovisual «espectacular» y que resulta «monetizable».

«Esos 100 millones de euros de impacto económico procedentes únicamente de un evento de un día se trata realmente de cifras muy grandes», ha destacado el cofundador del campeonato de Formula E, Alberto Longo, durante un encuentro con medios, al que ha asistido este diario.

La Formula E llega a Madrid

El evento ha logrado hacer ‘sold out’ para este fin de semana, en la que será la primera vez que se celebre el campeonato en España, doce años después de su inauguración. Para los fundadores, esto supone un hito histórico, ya que no esperaban tener tanto éxito desde el principio.

Además, su renovado compromiso con España tendrá un impacto a largo plazo, puesto que Longo se ha comprometido a que «va a haber una carrera al año en España», sin concretar la posibilidad de que el campeonato se traslade a otros puntos del país más allá de Madrid.

«Están todas las entradas vendidas y estoy seguro de que no vamos a dejar de vender hasta que los responsables de seguridad nos digan que ya es un problema de aforo», ha bromeado Longo, para añadir a continuación que el éxito de la competición en España «está garantizado».

Para Longo, existe una oportunidad «tremenda» de hacer crecer la Fórmula E «hasta límites insospechados» con el fin de atraer a un público nuevo, en lo que jugarán un papel central dos asuntos como son la accesibilidad económica y urbana con precios más asequibles y la posibilidad de desarrollar circuitos por las avenidas de las propias ciudades.

Opel entrará en la Fómula E

La competición de Madrid ha coincidido con importantes novedades para la división de carreras del grupo Stellantis, ya que se ha dado a conocer la salida de la firma DS. Su puesto lo ocupará Opel a partir de la temporada 2026-2027.

«Unirnos a la Fórmula E supone un nuevo hito para Opel en nuestro camino hacia un futuro eléctrico», ha declarado el consejero delegado de Opel, Florian Huettl, que ha firmado un contrato de cuatro años con el Campeonato Mundial ABB FIA Formula E.

Mientras, al final de la Temporada 12 del Campeonato Mundial de Fórmula E de la FIA ABB este próximo julio, DS trasladará su compromiso deportivo al campo de la navegación, para explorar nuevas áreas de innovación tecnológica en asociación con el equipo de SailGP Team France.