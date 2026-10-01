La inmunidad diplomática del dueño del City complica a la Premier colocarle una sanción dura por sus trampas

La situación del Manchester City puede suponer un antes y un después en el fútbol mundial. El club inglés, que será castigado tras ser declarado culpable por los 115 cargos por los que fue investigado, vive unas horas críticas para su futuro a corto y largo plazo.

La inmunidad del presidente del equipo, Khaldoon al-Mubarak, puede complicar los procesos penales a los que será sometido el gran dominador del fútbol inglés en la última década y campeón de la Champions League de 2023. Solo 18 de sus 38 títulos han llegado antes de la década del 2010.

Tras conocer la inflación económica valorada en más de 1.000 millones de euros en las pasadas temporadas, las sanciones que espera el club citizen serán ejemplares. Una inflación que ha ayudado a fichar a decenas de jugadores diferenciales en el fútbol europeo que han ayudado a conseguir varios títulos.

Una figura de 35.000 millones

Khaldoon al-Mubarak tiene inmunidad diplomática, tal y como ha informado Financial Times, lo que podría trastocar las sanciones. Según comenta el medio británico, el escándalo del City y sus consecuencias podrían enfriar las relaciones entre Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos. El propio al-Mubarak es responsable de una sociedad que genera más de 35.000 millones de inversión del país árabe al británico.

A ello se le une que Etihad, patrocinador del club y empresa que da nombre al estadio en Manchester, niega los cargos que culpan al club inglés en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas en el deporte.

Gracias a estas ilegalidades, el Manchester City ha conseguido conformar año tras año una plantilla que pelea por cada título que compite. La propia Premier League corrobora que el ahora club de Enzo Maresca concertó contratos ficticios con socios comerciales para reducir los costes del club y, a su vez, ‘inflarlos’.

Con la sanción aún pendiente de confirmarse, son días importantes para el futuro del club, tanto a nivel económico como deportivo.