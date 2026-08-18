China se come el sector exterior español: 26.600 millones en compras frente a sólo 4.000 en ventas

El creciente desequilibrio comercial de España tiene un protagonista cada vez más evidente: China. Las empresas españolas compraron bienes al gigante asiático por valor de 26.600 millones de euros durante los seis primeros meses de 2026, mientras que apenas consiguieron vender productos por 4.000 millones. Es decir, España importa de China más de seis euros y medio por cada euro que exporta al país.

La brecha, además, continúa aumentando. El déficit comercial de España con China alcanzó los 22.599 millones de euros entre enero y junio, un 11,8% más que los 20.207 millones registrados durante el mismo periodo de 2025, según los datos del Informe Mensual de Comercio Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio.

El problema está en la enorme diferencia entre el ritmo al que avanzan las compras y las ventas. Las exportaciones españolas hacia China apenas aumentaron un 1,3%, hasta 4.000 millones, mientras que las importaciones procedentes del país asiático se dispararon un 10,1%, hasta 26.600 millones.

El resultado es que China representa ya el 11,4% de todas las importaciones españolas, mientras que únicamente absorbe el 2% de nuestras exportaciones.

La tendencia apunta así hacia una creciente dependencia importadora de China precisamente en un momento en el que Europa trata de reducir su exposición económica al gigante asiático y reforzar su autonomía estratégica en sectores industriales clave.

China agrava el agujero comercial

El deterioro del déficit comercial con China coincide además con un fuerte incremento del déficit comercial del conjunto de España.

El agujero comercial alcanzó los 32.781 millones de euros durante el primer semestre, un 30,5% más que durante el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones españolas crecieron un 2%, hasta los 201.133 millones de euros, pero las importaciones avanzaron mucho más, un 5,2%, hasta los 233.914 millones.

El desequilibrio bilateral con China permite dimensionar el problema: sus 22.599 millones de déficit equivalen a cerca del 69% del déficit comercial neto que registra España con el conjunto del mundo. Esta comparación no implica que China explique por sí sola ese porcentaje del deterioro, ya que los déficits con unos países se compensan con los superávit obtenidos con otros, pero evidencia el enorme tamaño del agujero comercial con Pekín.

China fue, de hecho, el país que más contribuyó al crecimiento interanual de las importaciones españolas durante el primer semestre, con especial protagonismo de las compras de automóviles, equipos de telecomunicaciones y aparatos eléctricos.

La evolución contrasta también con Estados Unidos. España acumuló un déficit comercial con la primera economía mundial de 6.697 millones de euros hasta junio, una cifra elevada pero un 5,4% inferior a la registrada durante el primer semestre de 2025.

Las exportaciones españolas a Estados Unidos descendieron un 1,3%, hasta los 8.639,5 millones, mientras que las importaciones también retrocedieron, en este caso un 3,2%, hasta los 15.337,1 millones.

Así, mientras el déficit español con Estados Unidos disminuye un 5,4%, el agujero con China aumenta un 11,8%.

Las compras a China se disparan un 24%

Los datos correspondientes exclusivamente a junio muestran además una aceleración de esta tendencia.

España exportó a China mercancías por valor de 613 millones de euros, apenas un 0,2% más que en junio de 2025. Al mismo tiempo, las importaciones chinas se dispararon un 24,1%, hasta alcanzar los 5.317 millones.

El deterioro se produce además en un mes especialmente negativo para la balanza comercial española. El déficit total se multiplicó por más de dos en junio, hasta alcanzar los 7.686 millones de euros, pese a que las exportaciones marcaron un máximo histórico para ese mes.

Las ventas españolas al exterior aumentaron un 5,3%, hasta los 35.545 millones, pero las importaciones se dispararon un 15,7%, hasta rozar los 43.232 millones. Es decir, las compras al exterior crecieron tres veces más rápido que las ventas.

El Gobierno ha preferido destacar el récord de exportaciones y sostiene que, pese al conflicto en Irán y al complejo escenario internacional, el sector exterior español mantiene una evolución positiva. Sin embargo, los propios datos de Comercio reflejan un desequilibrio creciente: España importa cada vez más rápido de lo que exporta y China concentra uno de los mayores agujeros de toda la balanza comercial.

La fotografía resulta especialmente significativa en sectores industriales. Mientras España busca reforzar su autonomía económica y Europa reclama reducir los riesgos derivados de una excesiva exposición a China, las compras españolas al gigante asiático siguen acelerándose.