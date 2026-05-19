El déficit comercial bajó un 22,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que Carlos Cuerpo celebra estas cifras, la realidad es que España mantiene un gran desequilibrio comercial.

Así el déficit comercial se ha situado en 11.677,4 millones de euros en el primer trimestre del año. El departamento de Cuerpo asegura que la caída del 2,5% de las importaciones “refuerza la tasa de cobertura y mejora la posición exterior española”, aunque este descenso también puede interpretarse como una señal de menor actividad económica o de debilitamiento de la demanda interna.

Además, este resultado es consecuencia del aumento del 0,7% de las exportaciones, que han alcanzado los 96.506 millones de euros en el primer trimestre, la segunda mayor cifra registrada para este periodo.

Si bien, las exportaciones de España a EEUU caen un 6,4% en el primer trimestre, hasta los 4.092 millones, cuando representan el 4,2% del importe total de ventas al exterior realizadas por España hasta marzo, que fue de 96.506 millones de euros.

También el informe refleja que las exportaciones españolas dirigidas a China registraron un descenso interanual del 3,6% en los tres primeros meses, hasta los 1.929 millones de euros.

Dependencia energética

Dentro de las importaciones, las energéticas han descendido aún más, un 16,8%, hasta los 12.717 millones de euros, coincidiendo con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circulan gran parte de los barcos petroleros y gasistas.

Aunque el déficit energético ha caído hasta los 7.377,7 millones de euros, frente a los 9.529,7 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, continúa siendo elevado.

Mientras que el déficit no energético también persiste aunque también se ha situado en 4.299,7 millones de euros, por debajo de los 5.569,9 millones de un año antes.

La tasa de cobertura se situó en el 89,2% a cierre de marzo, lo que supone 2,8 puntos más que un año antes.

España se mantiene vulnerable

El superávit comercial con la Unión Europea aumentó hasta 6.498,3 millones de euros en el periodo.

Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron: Francia (4.628 millones de euros), Portugal (4.463 millones de euros) y Reino Unido (3.814 millones de euros). lo que refleja la fuerte dependencia que España mantiene con el resto de países europeos.

Los sectores que más aumentaron las exportaciones en el primer trimestre en términos interanuales fueron: materias primas (+18,8%), bienes de equipo (+5,3%), sector automóvil (+2,7%) y manufacturas de consumo (+2,0%).

En cuanto a las importaciones, el sector del automóvil fue el que lideró las compras en el exterior (+11,1%) y los bienes de equipo crecieron un 3,1%. Las caídas más pronunciadas se dieron en energía (-16,8%), productos químicos (-9,5%) y alimentación (-3,2%).

Mirada hacia Indonesia

En los tres primeros meses del año, las ventas españolas a Indonesia se multiplicaron por más de tres, subieron un 63,3% en el caso de Australia y aumentaron un 26,3% en el caso de Sudáfrica.

Destacan también los incrementos de las exportaciones españolas a Vietnam (+34,5%), Singapur (+10,1%) y Argelia (+9,1%).

En el caso de las importaciones, fuera de la UE, España disparó sus compras a Hong-Kong un 83,4% en los tres primeros meses del año, y elevó las realizadas a Japón en un 50,9%.

Asimismo, se registraron ascensos de dos dígitos en las compras españolas a Chile (+20,1%), Perú (+27,7%), Emiratos Árabes Unidos (+26,3%) y Arabia Saudí (+18,4%).