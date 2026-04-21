El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha publicado los datos este martes sobre el déficit comercial en España. La balanza comercial se redujo un 24% interanual en los dos primeros meses del año, hasta los 7.306 millones de euros.

El desplome se debe principalmente a la caída de un 34%, del déficit energético, que se situó en 4.116 millones de euros.

En cuanto a las exportaciones; alcanzaron los 60.647 millones de euros hasta febrero, un 1,8% menos que igual periodo de 2025. Mientras que las importaciones ascendieron a 67.952 millones de euros, lo que supone una reducción del 4,8% sobre los dos primeros meses del año pasado.

EEUU supone un 4% del total de las ventas

Entre los países que han reducido la importación de bienes españoles destacan EEUU y China.

Con respecto a Estados Unidos, España efectuó exportaciones al gigante americano por valor de 2.426,4 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 12,1% menos que en igual periodo de 2025.

Estos 2.426,4 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos representan el 4% del importe total de ventas al exterior realizadas por España hasta febrero, que fue de 60.646 millones de euros.

En lo que se refiere a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes y servicios por valor de 4.315,8 millones de euros en los primeros meses del año, cifra que es un 20,3% inferior a la del mismo periodo de 2025 y que representa el 6,4% de las compras españolas al exterior, que totalizaron en conjunto 67.952 millones de euros hasta febrero.

Así, el déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en los dos primeros meses del año en 1.889,5 millones de euros, cifra un 28,8% inferior al saldo negativo de 2.652,8 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

Mientras que por el lado de China, el informe refleja que las exportaciones españolas dirigidas al gigante asiatico registraron un descenso interanual del 10,9% en los dos primeros meses, hasta los 1.232,4 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes del país asiático disminuyeron un 2,2%, hasta los 7.824,6 millones de euros.

Así, el déficit comercial de España con China alcanzó hasta febrero los 6.592,2 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en igual periodo del año pasado.

Caída del superávit comercial de España

Europa siguió siendo hasta febrero el principal destino de las exportaciones españolas, concentrando un tercio del total.

Hasta febrero, España registró un superávit comercial con la Unión Europea de 4.021 millones de euros, cifra un 18% inferior a la contabilizada en los dos primeros meses del año pasado.

Los países comunitarios con los que la economía española registró los mayores superávit hasta febrero fueron los de Portugal (2.886 millones de euros), Francia (2.816 millones de euros) y Reino Unido (2.467 millones de euros).