El ajuste energético librado en enero ya está empezando a tener efectos significativos. En un contexto de menor compra de crudo y gas, las importaciones totales retrocedieron con más fuerza que las exportaciones, consolidando la mejora del saldo comercial pese que, mirando el último dato, España ha frenado con fuerza su ritmo exportador a EEUU y China, en plena crisis motivada por la guerra de Irán.

El déficit comercial de España se redujo un 35,2% interanual en enero hasta los 4.010 millones de euros, de acuerdo con los datos publicados este lunes por el ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La notable reducción del déficit comercial responde en gran medida al comportamiento del componente energético, más que a un impulso de las exportaciones.

La factura de las importaciones de energía se redujo con intensidad, impulsando una caída del déficit energético cercana al 50% y evidenciando el peso decisivo de este componente en el equilibrio exterior.

La caída de las importaciones de energía reduce de forma significativa la factura exterior, aliviando así el tradicional déficit energético que lastra la balanza comercial española.

EEUU y China enfrían el comercio

En un contexto internacional marcado por el giro proteccionista impulsado por Donald Trump las exportaciones de España dirigidas a Estados Unidos retrocedieron un 11,4%, situándose en 1.140,7 millones de euros.

Mientras que las importaciones de Estados Unidos se desplomaron un 20,8%, hasta 2.228 millones de euros.

La cosa cambia si miramos a China donde las exportaciones españolas cayeron un 7,8% interanual, hasta 575,9 millones de euros. Mientras que las compras a China se mantuvieron prácticamente estables, con un ligero avance del 0,9% (4.105 millones).

Como resultado, el déficit comercial con Estados Unidos se redujo un 28,8%, hasta 1.087,2 millones, mientras que el desequilibrio con China se amplió un 2,4%, alcanzando los 3.529 millones de euros.

Mejoras en el saldo exterior

Este ajuste tiene un impacto directo en el saldo total, dado el elevado peso de la energía en las importaciones.

Sin embargo, se trata de una mejora que no necesariamente refleja un fortalecimiento estructural del sector exterior, sino más bien un efecto coyuntural vinculado a la evolución de los mercados energéticos.

En este contexto, una eventual recuperación de los precios energéticos podría revertir parcialmente esta tendencia y volver a presionar al alza el déficit comercial.

Con estos datos, las exportaciones españolas de bienes alcanzaron los 28.927 millones de euros en enero de 2026, con una caída del 2,9% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones, por su parte, anotaron 32.937 millones de euros, lo que supone una reducción del 8,4%.

El superávit comercial con la Unión Europea se mantiene en los 2.360 millones de euros. A la cabeza está Francia con un superávit en enero de más de 1.500 millones de euros.