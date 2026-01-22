La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha revelado su previsión sobre el verdadero agujero del sistema de pensiones en España. La organización ha publicado el informe Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada en el que detalla que el déficit del organismo, incluyendo a las Clases Pasivas y excluyendo las transferencias del Estado, es, a cierre de 2025, de 69.800 millones de euros, casi un 6% más que en 2024.

El director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha calculado dos indicadores del déficit de la Seguridad Social que miden los recursos adicionales que el Estado ha de inyectar, posiblemente a través de deuda, para cubrir la brecha entre el gasto del sistema y sus ingresos propios.

Es decir, ha tenido en cuenta el rescate silencioso de la Seguridad Social por parte del Gobierno de Sánchez. Una inyección de dinero que proviene del resto de impuestos que pagan los españoles, mientras el Ejecutivo socialista asegura que existe una hucha.

Tal y como publicó este periódico, Sánchez ha disparado en el último año casi un 8% la deuda del organismo. En concreto, el endeudamiento que tiene la Seguridad Social ha ascendido ya al 8,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de toda España.

El agujero de las pensiones

Ahora, Fedea ha estudiado el agujero real de las pensiones. El primer tipo de déficit, que De la Fuente es simplemente el déficit presupuestario total del sistema sin tener en cuenta las transferencias corrientes del Estado. El segundo, el déficit contributivo, es la diferencia entre los gastos y los ingresos contributivos de la Seguridad Social.

Para sus estimaciones, De la Fuente se sirve de la liquidación del Presupuesto de la Seguridad Social y de los Presupuestos del Estado en 2024 y de los datos de ejecución presupuestaria hasta noviembre de 2025.

Según el director ejecutivo de Fedea, los ingresos del organismo han crecido «a buen ritmo» durante los últimos años, mientras que sus gastos han aumentado a un ritmo ligeramente inferior.

Así, estima que los ingresos consolidados avanzaron un 7,2% en 2025, hasta los 249.504 millones de euros, mientras que los gastos se incrementaron un 6,4%, hasta los 257.945 millones de euros. Esto arrojaría un saldo negativo de 8.441 millones de euros en 2025.

No obstante, sin las transferencias del Estado, los cálculos de Fedea apuntan a un déficit de más de 69.000 millones de euros en 2025, frente a los casi 66.000 millones de 2024 y los 59.800 millones de 2023. La fundación señala que, hasta 2011, los ingresos del sistema antes de transferencias del Estado permitían cubrir sus gastos contributivos.

Sin embargo, precisa, de 2012 en adelante «ha sido necesario inyectar al sistema un volumen creciente de recursos procedentes de impuestos generales para complementar la financiación de las prestaciones contributivas».

«Esto ha exigido un fuerte aumento de las transferencias del Estado, cuyo volumen se acerca en la actualidad a los 4 puntos del PIB», apunta De la Fuente en el artículo.

Fedea advierte además del incremento de la deuda de la Seguridad Social pese a la activación de medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que establece una cotización adicional a empresas y trabajadores destinada a nutrir el Fondo de Reserva, la conocida como la ‘hucha de las pensiones’.

En este sentido, De la Fuente avisa de que, a pesar de las nuevas cotizaciones del MEI, la deuda neta del sistema sigue creciendo a un ritmo cercano a los 6.000 millones de euros anuales.