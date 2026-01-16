El Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado la deuda de la Seguridad Social un 7,9% en 2025 en comparación con el año anterior, hasta los 136.178 millones de euros, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. Esto se debe a las transferencias que el Estado hace a la Tesorería General con el objetivo de financiar el enorme desequilibrio presupuestario que tiene.

Con ello, el Ejecutivo socialista, y especialmente la ministra de Inclusión, Elma Saiz, intentan maquillar el desajuste de las pensiones creando un pequeño fondo o hucha que para nada se iguala al agujero del sistema.

En concreto, la deuda que tiene la Seguridad Social ha ascendido ya al 8,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de toda España. Un incremento que se debe a los préstamos concedidos por el Estado para ocultar el déficit, cada vez más creciente, que genera el gasto récord en pensiones.

Sólo en diciembre, el gasto de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas se incrementó un 5,98% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta los 13.750,1 millones de euros. Esto en un sólo mes.

El déficit de la Seguridad Social

El sistema de pensiones tiene un déficit de más de 30.000 millones al año por la diferencia entre las cotizaciones recaudadas y las prestaciones pagadas, muy superiores, como evidencia el gasto de diciembre. Este déficit se cubre con un traspaso de dinero del Estado, que se financia básicamente a base de más deuda pública.

El truco del Gobierno y traspasar más dinero del necesario para cubrir ese déficit y decir que ha llenado la supuesta «hucha», cuando en realidad se ha endeudado para ello. Y presume de ello la ministra Elma Saiz, nueva portavoz del Gobierno, e incluso acusa al PP de vaciar esa hucha cuando gobernaba.

Tres cuartas partes del gasto en pensiones contributivas en diciembre correspondieron a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 10.054,1 millones de euros.

A pensiones de viudedad se destinaron 2.203 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.278,7 millones; la de orfandad, a 177,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,7 millones.

Deuda pública

Este viernes, el Banco de España ha publicado los datos de deuda pública del país en noviembre. El endeudamiento ha alcanzado ya los 1,698 billones de euros, por encima de los 1,693 billones marcados un mes antes. En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,698 billones) aumentó un 4,7% respecto al mismo mes del año anterior, al tiempo que registró un incremento del 0,3% respecto al mes de octubre.

El saldo de la deuda del Estado se situó en 1,549 billones de euros, con un incremento interanual del 5%, lo que supone un 92,5% del PIB. Para las otras unidades de la Administración Central, el saldo fue de 34.360 millones (2,1% del PIB), que representa una disminución del 8,2% respecto al mismo dato del año anterior.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 339.131 millones de euros en noviembre de 2025, equivalente a un 20,3% del PIB, con una variación interanual del 1,3%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 22.049 millones de euros en este mes (1,3% del PIB), un 3,7% inferior al importe registrado un año antes.