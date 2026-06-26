Los mails que prueban que el Gobierno amañó contratos por 8 millones a Barrabés avalados por Begoña: «Las otras ofertas han de bajar, sí o sí»

La UCO de la Guardia Civil ha localizado nuevos correos electrónicos corporativos de empleados de la entidad estatal Red.es con las pruebas documentales de una manipulación sistemática de las valoraciones de los contratos de formación digital adjudicados a favor la empresa del grupo Barrabés, socio de Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez firmó cartas de recomendación para apoyar a esta empresa en esta licitación pública.

Los emails, extraídos de las cuentas Office 365 de 13 empleados del organismo público, revelan que las notas no eran el resultado de un análisis objetivo sino que se fijaban de antemano y los textos se adaptaban después para justificarlas, en contratos que sumaban más de ocho millones de euros financiados con fondos europeos.

El atestado, que desvela en exclusiva OKDIARIO, analiza las comunicaciones internas de Red.es durante la tramitación de los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, adjudicados a la Unión Temporal de Empresas formada por Innova Next SL —empresa del grupo Barrabés— y The Valley Business School.

El atestado describe un proceso de valoración articulado en torno a tres escalones jerárquicos dentro de la Dirección de Economía Digital de Red.es. En la cúspide figuran Luis Prieto, director de Economía Digital y firmante de los informes definitivos, y José Ignacio Sánchez, su director adjunto. Por debajo, un primer escalón de supervisión formado por tres mujeres que coordinaban el trabajo de las evaluadoras de base.

Los correos muestran que la predilección por la UTE Barrabés-The Valley se manifestó desde el inicio del proceso.

En enero de 2021, cuando las evaluadoras aún trabajaban en sus calificaciones preliminares, una de ellas escribió a su compañera: «Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí». Y añadió: «Es muy injusto, pero la excelencia está en Everis y Barrabés».

Extracto del nuevo informe de la UCO que desvela OKDIARIO.

La empresa más perjudicada por esta dinámica fue Everis, segunda mejor clasificada en las valoraciones y licitadora a los mismos lotes que la UTE favorecida. La UCO ha acreditado que Luis Prieto intervino personalmente para reducir de forma drástica la puntuación de Everis en los criterios 1 y 3, después de una reunión celebrada el 15 de marzo de 2021.

Las instrucciones que siguieron a esa reunión quedaron por escrito. Sánchez escribió a una subalterna: «A ver, el informe lo firma Luis, si ha pedido que se baje a 7 hay que bajarlo». Y en otro correo del mismo día remachó: «Simplemente hay que destacar ligeramente los aspectos negativos que indicó Luis ayer y cascarte un 7».

El malestar entre las evaluadoras quedó igualmente documentado: «No lo entiendo, con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los superjefazos señalen con sus dedazos».

Otra reconoció en un correo que intentaba bajar puntuaciones «pero es que realmente me parecen buenas». La respuesta que recibió fue diáfana: «Ya me apaño en la redacción».

Ocultaron que no cumplía

El atestado también ha destapado una presunta irregularidad en la adjudicación de un tercer contrato, el expediente 044/20-ED, relativo al servicio Acelera Pyme, adjudicado a una UTE formada por Innova Next y KPMG por 4.053.500 euros.

Según el informe policial, el evaluador propuso por correo electrónico el 30 de diciembre de 2020 enmascarar en el informe de valoración que la UTE adjudicataria no había incluido un libro blanco exigido expresamente en los pliegos: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco como tal».

Pese a esta supuesta deficiencia, la UTE Barrabés-KPMG recibió la mejor calificación en el criterio que englobaba ese requisito. Otras empresas que tampoco presentaron un libro blanco completo fueron penalizadas con notas de entre 2 y 4 puntos.

El proceso de obtención de los correos fue autorizado judicialmente. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional autorizó el 4 de junio de 2024 el acceso a las cuentas corporativas, y la UCO se personó en las instalaciones de Red.es en Madrid el 21 de abril de 2025 para exportar su contenido.

El atestado, con 182 folios y 13 anexos, ha llegado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid liderado por Juan Carlos Peinado—que instruye el procedimiento ante el Tribunal del Jurado por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida— después de que la Fiscalía Europea cediera sus pesquisas a Plaza Castilla.

El juez que ahora recibe este material determinará si los emails que sus propios autores calificaban de «muy injusto» apuntalan la acusación por delitos que habrían desviado fondos comunitarios hacia quien no debía haberlos recibido. Las palabras que dejaron escritas quienes ejecutaron el amaño difícilmente podrían ser más elocuentes.