La IGAE destapa el mayor fraude del sanchismo

El demoledor informe de la Intervención General del Estado sobre los contratos adjudicados al gurú favorito de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, al que recibían con alfombra roja en La Moncloa, es el retrato descarnado de cómo el sanchismo convirtió las instituciones en negocio familiar.

No fueron las cartas de recomendación de Begoña lo que permitió que Barrabés se embolsara contratos por valor de más de 25 millones de euros entre 2017 y 2024, sino la cadena de complicidades que permitió el saqueo de las arcas públicas desde Red.es hasta el Ministerio de Hacienda, todas administraciones al servicio del ideólogo de las cátedras de la mujer del autócrata en la Complutense. Y lo más delirante es que, aún estando imputado por la Fiscalía Europea, Barrabés ha seguido llevándoselo crudo, sólo que esta vez la única puntuación que ha contado es su capacidad para permanecer callado.

Todos miraban hacia otro lado mientras se perpetraba lo que la IGAE califica de «fraude de ley» para que las empresas de Barrabés se llevaran licitaciones millonarias con «gran opacidad» con dinero de fondos europeos que iban a servir para curar las heridas de la pandemia de coronavirus, pero que finalmente han acabado en los bolsillos del amigo de Bego, con el que Sánchez negó rotundamente ante el juez Peinado «tener relación». Este informe debería servir como epitafio de un Sánchez que ha convertido el nepotismo en una ópera bufa cuya partitura tocará su hermanito desde el banquillo de los acusados. Pero para eso haría falta algo que perdió hace mucho tiempo: la vergüenza.