Naturgy ha firmado un acuerdo de suministro a largo plazo de gas natural licuado (GNL) con Venture Global por un plazo de 20 años. Así lo han indicado ambas empresas en sus respectivos comunicados: «Este contrato refuerza la cartera de aprovisionamientos de Naturgy en un entorno de gran incertidumbre geopolítica y reafirma el papel del grupo como actor estratégico en el suministro energético global», ha explicado la energética española.

El suministro comenzará el próximo año 2030 y procederá de la planta CP2 LNG que opera Venture Global en Luisiana (Estados Unidos). Por su parte, Naturgy se ha comprometido a comprar un millón de toneladas por año. Este constituye el primer acuerdo a largo plazo de suministro de gas natural licuado de Estados Unidos por parte de una empresa española desde 2018.

«Este contrato afianza nuestro rol como suministrador global de gas natural y nos ayuda a garantizar un suministro seguro, flexible y competitivo a todos nuestros clientes. Naturgy trabaja permanentemente en el análisis de oportunidades para nuevas fuentes de suministro en el actual contexto geopolítico y de transformación del modelo energético global», ha señalado el director general de Aprovisionamientos y Mercados Mayoristas de Naturgy, Jon Ganuza.

La empresa de energía española ha indicado que el gas comprado a Venture Global es «libre de destino», lo que da a Naturgy de una «enorme flexibilidad» en su gestión.

Resultados de Naturgy

El beneficio de Naturgy aumentó un 5,6% en los tres primeros trimestres de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta lograr unas ganancias de 1.668 millones de euros, según ha informado la energética este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, la compañía confirma su objetivo de superar la cifra récord de 2.000 millones de euros en los resultados en 2025.

El resultado bruto de explotación del la empresa energética, primera compañía gasista y tercera eléctrica de España, alcanzó al cierre de septiembre los 4.214 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,8% respecto a los nueve primeros meses de 2024.

Estos factores causaron un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo, ya que los precios del crudo se situaron por debajo del promedio registrado en el mismo periodo del ejercicio precedente, según ha explicado la compañía.