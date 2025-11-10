MallorcaLeads International Workshop MICE in Mallorca impulsa el turismo sostenible y local en la isla

Los días 29, 30 y 31 de octubre Mallorca acogió la celebración del MallorcaLeads International Workshop MICE in Mallorca, un evento que reunió a destacados profesionales del turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) con el objetivo de impulsar la sostenibilidad, el producto local y el tejido empresarial de la isla.

El encuentro, organizado por MallorcaLeads con el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca y del Ayuntamiento de Calvià a través de la Fundació Calvià 365, se ha consolidado como una cita imprescindible para los profesionales del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events), destaca la organización en un comunicado.

El Workshop se desarrolló bajo una firme apuesta por la sostenibilidad, la circularidad y la responsabilidad social corporativa, incorporando medidas voluntarias alineadas con el Pledge: un compromiso colectivo por un turismo responsable y sostenible en Mallorca, impulsado por la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.

La organización implementó un plan de acción sostenible que incluyó el uso de vehículos eléctricos para los traslados, acreditaciones sin plástico, productos de kilómetro 0 y una gestión responsable de residuos, reduciendo al mínimo la huella ecológica del evento.

El evento de bienvenida tuvo lugar en el Hotel Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa 5* (a World of Hyatt), donde los asistentes disfrutaron de un cóctel elaborado con producto local y de kilómetro 0, destacando la autenticidad y calidad de la gastronomía mallorquina.

Durante las jornadas, los participantes también pudieron disfrutar de otras experiencias culinarias de alto nivel, como La Cena de Gala en la Finca Son Mir, con el prestigioso catering de Fosh, que ofreció una propuesta gastronómica inspirada en los sabores de la isla.

La experiencia en Gastroteca Mauricio, donde los hosted buyers vivieron un recorrido sensorial centrado en el producto local y la creatividad gastronómica.

Estas experiencias gastronómicas se diseñaron con el propósito de poner en valor los productos autóctonos, apoyar al sector agroalimentario local y reforzar la identidad culinaria de Mallorca como parte esencial de su atractivo MICE.

MallorcaLeads apostó por la colaboración con proveedores y empresas locales en todas las fases de la organización del evento. Desde la logística hasta la restauración, la decoración y los servicios técnicos, se priorizó el trabajo con profesionales de la isla, contribuyendo a dinamizar la economía local y a consolidar un modelo de turismo MICE responsable y de proximidad.

El Workshop integró medidas efectivas de circularidad, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (RSC), comunicadas activamente durante todo el evento.

MallorcaLeads convirtió los principios del Pledge en acciones tangibles, reforzando la imagen de Mallorca como un destino comprometido con la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Durante el Workshop, los asistentes también tuvieron la oportunidad de sumergirse en la riqueza cultural y las tradiciones de Mallorca, con actividades que pusieron en valor la identidad de la isla. Entre ellas, se destacó la celebración de la Nit de les Ànimes, una tradición popular que marca la conexión de la comunidad con su patrimonio y costumbres. A través de esta experiencia, los participantes pudieron vivir y conocer la autenticidad de la cultura mallorquina, reforzando el vínculo entre turismo MICE, cultura local y experiencias memorables.

Con el MallorcaLeads International Workshop MICE in Mallorca, la isla reafirma su posición como destino MICE líder en sostenibilidad, innovación y autenticidad, demostrando que es posible combinar excelencia profesional, respeto medioambiental y desarrollo local.

El evento deja una huella positiva no sólo en los asistentes, sino también en la comunidad y el entorno, consolidando el papel de Mallorca como referente internacional en turismo de negocios sostenible.