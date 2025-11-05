7th MallorcaLeads International Workshop MICE posiciona a Mallorca como epicentro del turismo profesional

Mallorca ha vuelto a situarse como referente internacional del turismo de reuniones y eventos con la celebración del 7th MallorcaLeads International Workshop MICE in Mallorca, que tuvo lugar del 29 al 31 de octubre en el municipio de Calvià.

El encuentro, organizado por MallorcaLeads con el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca y del Ayuntamiento de Calvià a través de la Fundació Calvià 365, se ha consolidado como una cita imprescindible para los profesionales del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events).

El evento dio comienzo con una elegante velada de inauguración en el Hotel Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa 5* (a World of Hyatt), bajo el concepto Heritage in Motion. El acto contó con la presencia del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; Jaime Mora, director general de Turismo y Comunicaciones del Ayuntamiento de Calvià; Alejandro Garrido, director del Hotel Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa 5*, y Asun Prats, CEO de MallorcaLeads, que dieron la bienvenida a los participantes en un entorno que reflejó a la perfección la esencia de Mallorca: tradición, hospitalidad y modernidad.

El cóctel de bienvenida, celebrado frente al mar, sirvió como punto de encuentro inicial entre agencias internacionales y proveedores locales, marcando el tono de un programa centrado en la sostenibilidad, la autenticidad y la conexión entre profesionales del sector.

Durante tres jornadas, agencias procedentes de Suecia, Alemania y España participaron en reuniones profesionales, actividades de networking y experiencias diseñadas para mostrar la diversidad y la innovación del destino. Uno de los momentos más destacados fue la ruta por la Serra de Tramuntana (iPad Challenge en movilidad sostenible), Patrimonio Mundial de la UNESCO, a bordo de coches eléctricos de alta gama, gracias a ROIG Mobility & Experiences y LifeXperiences.

Esta actividad permitió a los asistentes redescubrir Mallorca desde una perspectiva sostenible, combinando la movilidad responsable con la naturaleza, la cultura y el trabajo en equipo.

La cena de gala en la Finca Son Mir fue uno de los grandes momentos del evento. Bajo el título La Nit de les Ànimes, los asistentes disfrutaron de una velada única con catering de Fosh y la actuación en directo de Rumbabros, gracias a la colaboración de LOMUSIC. Una noche mágica en la que la música y la gastronomía se unieron para celebrar el talento y la creatividad de la isla.

El broche final del workshop tuvo lugar en Gastroteca Mauricio, donde los hosted buyers disfrutaron de una experiencia gastronómica centrada en el producto local. Este almuerzo de clausura puso de manifiesto la riqueza culinaria de Mallorca y la importancia de integrar la identidad local en la oferta MICE del destino.

Mallorca, un destino MICE sostenible y de alto nivel

Con esta séptima edición, MallorcaLeads International Workshop MICE in Mallorca reafirma su compromiso con la promoción de la isla como destino MICE de referencia en el Mediterráneo, impulsando la colaboración público-privada y fomentando un modelo de turismo responsable, innovador y sostenible.

Este evento cuenta con la participación de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca y el Ayuntamiento de Calvià a través de la Fundación Calvià 365 como patrocinadores del evento. Además tiene como sponsors a empresas destacadas de la isla como: AICO Event Production, Air Europa, Alejandro Crespí Photographer, Fosh Catering, Finca Son Termes, Lomusic, LifeXperiences Events & Incentives, Mallorca Nature, Memodreams, MET Productions, Nikki Beach Mallorca, Pinup Azafatas, ROIG Mobility & Experiences, Hotel Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa (a World of Hyatt), Sky Lion Films, Gastroteca Mauricio y Transfer Class.