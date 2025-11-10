Ábalos pidió al Congreso un certificado: «Cuando hablo de folios, son folios y no dinero ilícito»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Congreso un certificado del material de oficina que ha reclamado a la Cámara desde su paso al Grupo Mixto a finales de febrero de 2024 hasta el 4 de noviembre de 2025 para demostrar su uso de «folios», el término que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, utilizaba Ábalos para pedir dinero en efectivo a su ex asesor Koldo García. Según el documento, la Cámara le entregó 168 paquetes de papel para fotocopias en 21 meses.

«Cuando hablo de folios, es que son folios y no dinero ilícito, como me ha atribuido estrafalariamente la UCO», insiste Ábalos a través de su cuenta de X, donde también ha adjuntado el certificado que detalla que entre el 27 de febrero de 2024 y el pasado 4 de noviembre, solicitó esos «168 paquetes de folios DIN A4».

Ábalos también considera «muy lamentable» haber tenido que solicitar al Congreso un certificado del material de oficina que se le ha suministrado en los últimos 21 meses con el objetivo, dice, de «demostrar que es posible seguir la trazabilidad de este suministro».

Ábalos pidió ayuda a Puente

El ex ministro pidió a Puente que librase oficio al Ministerio de Transportes para que certificase los folios que le fueron suministrados para el uso de la impresora de su despacho durante su etapa como ministro para «acreditar» que la expresión «folios» no responde a un lenguaje en clave con significado monetario.

Pero, como relata el propio Ábalos, esa diligencia le fue «rechazada» junto con otras que pidió por entender el Supremo que eran «inútiles y perjudiciales». «Lo cierto es que esta negativa resta las posibilidades de mostrar un significado alternativo al término ‘folios’ y poder contraponerlo al informe de la Guardia Civil», se queja el ex ministro.

A su juicio, lo que consigue la UCO con el informe sobre su patrimonio es que «la opinión pública asuma como verdad absoluta la imputación de esta conjetura» y la «estigmatización» de su persona que, «con la presunción de inocencia invertida» se ve «obligado a defenderse de las sospechas que han fabricado artificialmente».

«El rigor de un proceso se basa en el principio de contradicción y en la presunción de inocencia, y la balanza queda desequilibrada cuando se cede el control a la policía judicial y se acepta sin más un informe policial basado en elucubraciones y conjeturas», denuncia Ábalos.