Mad Cool 2026: cartel, fechas, precio de las entradas y cuándo salen a la venta

El Mad Cool Festival se ha consolidado como uno de los mejores festivales de verano y sin duda el más destacado en Madrid. Y aunque si edición 2025 todavía es recordada por quienes asistieron, ya que se pudo ver en el escenario a artistas como Oliva Rodrigo o Benson Boone, entre otros muchos, ha sido hoy lunes cuando ya se ha dado a conocer el cartel y todas las novedades para el Más Cool 2026.
El festival madrileño está de celebración y es que, aunque la de 2026 será su novena edición, fue en 2016 cuando el Madrid Cool dio su pistoletazo de salida, de modo que con ese décimo aniversario, vamos a poder disfrutar de un día más con respecto a este año y anteriores, así como escenarios más grandes y novedades que tienen que ver con el aforo y horarios. Además, no podemos olvidarnos de los artistas ya confirmados entre los que destacan grandes de la música como Pulp, Foo Fighters Kings of León, Twenty Four Pilots, David Byrne o Nick Cave así como nombres que despuntan ahora como Teddy Swims, Lorde, Charlie Puth, Halsey o Jennie de las BlackPink.
Cartel del Mad Cool 2026: artistas confirmados
Una de las primeras cosas que se han anunciado es la larguísima lista de artistas que van a estar en el Mad Cool 2026. Veamos los que ya han sido confirmados para los cuatro días del festival, uno más que de costumbre. Puedes encontrar como decimos, grandes leyendas de la música, y que son cabeza de cartel junto a artistas que arrasan actualmente entre los más jóvenes.
Miércoles 8 de julio
- Foo Fighters
- Moby
- The war on drugs
- Wolf Alice
- The Last Dinner Party
- The Warning
- Jehnny Beth
- The war and treaty
Jueves 9 de julio
- Florence + The Machine
- Jennie
- Lorde
- Teddy Swims
- Zara Larsson
- Renée Rapp
- Charlie Puth
- The Blaze (DJ set)
Viernes 10 de julio
- Twenty One Pilots
- Kings of Leon
- Pixies
- Halsey
- A perfect circle
- Interpol
- Sigrid
- Holly Humberstone
- Midnight Generation
Sábado 11 de julio
- Nick Cave & the Bad Seeds
- Pulp
- The Black Crowes
- David Byrne
- Kasabian
- Jalen Ngonda
- The Vaccines
- Matt Berninger
Cuándo es el Mad Cool 2026: las fechas
Como acabamos de ver, el Mad Cool 2026 se celebrará del 8 al 11 de julio por lo que un verano más, Madrid se convertirá en el epicentro de la mejor música. Por otro lado, es importante tener en cuenta que se anuncia apertura de puertas una hora más tarde que de costumbre, para de este modo no tener que hacer frente a temperaturas de tan altas.
Entradas para el Mad Cool 2026: precio, cuándo salen y dónde comprar
En cuanto a las entradas estos son los precios anunciados:
- Abono general con preventa para los que son clientes del banco Santander): 225 euros + gastos
- Abono VIP con preventa para los que son clientes del banco Santander): 380 euros + gastos
- Entrada de día general con preventa para los que son clientes del banco Santander): 85 euros + gastos de distribución.
- Entrada de día VIP con preventa para los que son clientes del banco Santander): 130 euros + gastos
- Abono general – 240 euros + gastos
- Abono VIP – 425 euros + gastos
- Entrada de día general – 95 euros + gastos
- Entrada de día VIP – 160 euros + gastos
En cuanto a cómo se pueden sacar las entradas, la organización anuncia como vemos en los precios de las entradas, que habrá días de preventa para quienes sean clientes de Banco de Santander o miembros de Mad Cool. De este modo:
- Los clientes del Banco Santander podrán tener acceso a la preventa que se llevará a cabo desde el 17 de noviembre a las 12:00 horas y hasta el 19 de noviembre.
- Los miembros de Mad Cool tendrán acceso también a preventa a partir del 17 de noviembre y hasta el 20 de noviembre.
- El resto de clientes pueden sacar sus entradas a partir del 20 de noviembre a las 12:00 horas.
Las entradas estarán a la venta en la web del Festival.
Dónde es el Mad Cool 2026
El espacio Iberdrola Music de Villaverde (en la calle Laguna Dalga) es de nuevo el recinto en el que se celebra este festival. La organización ha explicado que este año el aforo será de 55.000 espectadores, algo menos que en ediciones anteriores para garantizar la comodidad de los asistentes. Por otro lado, como mencionamos, los conciertos comenzarán algo más tarde ya que la entrada al recinto se producirá una hora más tarde debido a las temperaturas de calor que se alcanzan en julio y que es preferible evitar. Este año, el recinto abrió sus puertas a las 17:00 horas, de modo que es posible que para 2026, se abra a partir de las 18:00 horas.
Si deseas saber cómo llegar al Mad Cool 2026, aunque todavía queden meses, puedes hacerlo debes saber que la estación de Villaverde Alto es la que está más cerca y si hacemos caso a las ediciones de años anteriores, desde Atocha o Plaza Elíptica se habilitan autobuses.