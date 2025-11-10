Mad Cool 2026: cartel, fechas, precio de las entradas y cuándo salen a la venta

El Mad Cool Festival se ha consolidado como uno de los mejores festivales de verano y sin duda el más destacado en Madrid. Y aunque si edición 2025 todavía es recordada por quienes asistieron, ya que se pudo ver en el escenario a artistas como Oliva Rodrigo o Benson Boone, entre otros muchos, ha sido hoy lunes cuando ya se ha dado a conocer el cartel y todas las novedades para el Más Cool 2026.

El festival madrileño está de celebración y es que, aunque la de 2026 será su novena edición, fue en 2016 cuando el Madrid Cool dio su pistoletazo de salida, de modo que con ese décimo aniversario, vamos a poder disfrutar de un día más con respecto a este año y anteriores, así como escenarios más grandes y novedades que tienen que ver con el aforo y horarios. Además, no podemos olvidarnos de los artistas ya confirmados entre los que destacan grandes de la música como Pulp, Foo Fighters Kings of León, Twenty Four Pilots, David Byrne o Nick Cave así como nombres que despuntan ahora como Teddy Swims, Lorde, Charlie Puth, Halsey o Jennie de las BlackPink.

Cartel del Mad Cool 2026: artistas confirmados

Una de las primeras cosas que se han anunciado es la larguísima lista de artistas que van a estar en el Mad Cool 2026. Veamos los que ya han sido confirmados para los cuatro días del festival, uno más que de costumbre. Puedes encontrar como decimos, grandes leyendas de la música, y que son cabeza de cartel junto a artistas que arrasan actualmente entre los más jóvenes.

Miércoles 8 de julio

Foo Fighters

Moby

The war on drugs

Wolf Alice

The Last Dinner Party

The Warning

Jehnny Beth

The war and treaty

Jueves 9 de julio

Florence + The Machine

Jennie

Lorde

Teddy Swims

Zara Larsson

Renée Rapp

Charlie Puth

The Blaze (DJ set)

Viernes 10 de julio

Twenty One Pilots

Kings of Leon

Pixies

Halsey

A perfect circle

Interpol

Sigrid

Holly Humberstone

Midnight Generation

Sábado 11 de julio

Nick Cave & the Bad Seeds

Pulp

The Black Crowes

David Byrne

Kasabian

Jalen Ngonda

The Vaccines

Matt Berninger

Cuándo es el Mad Cool 2026: las fechas

Como acabamos de ver, el Mad Cool 2026 se celebrará del 8 al 11 de julio por lo que un verano más, Madrid se convertirá en el epicentro de la mejor música. Por otro lado, es importante tener en cuenta que se anuncia apertura de puertas una hora más tarde que de costumbre, para de este modo no tener que hacer frente a temperaturas de tan altas.

Entradas para el Mad Cool 2026: precio, cuándo salen y dónde comprar

En cuanto a las entradas estos son los precios anunciados:

Abono general con preventa para los que son clientes del banco Santander): 225 euros + gastos

Abono VIP con preventa para los que son clientes del banco Santander): 380 euros + gastos

Entrada de día general con preventa para los que son clientes del banco Santander): 85 euros + gastos de distribución.

Entrada de día VIP con preventa para los que son clientes del banco Santander): 130 euros + gastos

Abono general – 240 euros + gastos

Abono VIP – 425 euros + gastos

Entrada de día general – 95 euros + gastos

Entrada de día VIP – 160 euros + gastos

En cuanto a cómo se pueden sacar las entradas, la organización anuncia como vemos en los precios de las entradas, que habrá días de preventa para quienes sean clientes de Banco de Santander o miembros de Mad Cool. De este modo:

Los c lientes del Banco Santander podrán tener acceso a la preventa que se llevará a cabo desde el 17 de noviembre a las 12:00 horas y hasta el 19 de noviembre.

y hasta el 19 de noviembre. Los miembros de Mad Cool tendrán acceso también a preventa a partir del 17 de noviembre y hasta el 20 de noviembre.

y hasta el 20 de noviembre. El resto de clientes pueden sacar sus entradas a partir del 20 de noviembre a las 12:00 horas.

Las entradas estarán a la venta en la web del Festival.

Dónde es el Mad Cool 2026

El espacio Iberdrola Music de Villaverde (en la calle Laguna Dalga) es de nuevo el recinto en el que se celebra este festival. La organización ha explicado que este año el aforo será de 55.000 espectadores, algo menos que en ediciones anteriores para garantizar la comodidad de los asistentes. Por otro lado, como mencionamos, los conciertos comenzarán algo más tarde ya que la entrada al recinto se producirá una hora más tarde debido a las temperaturas de calor que se alcanzan en julio y que es preferible evitar. Este año, el recinto abrió sus puertas a las 17:00 horas, de modo que es posible que para 2026, se abra a partir de las 18:00 horas.

Si deseas saber cómo llegar al Mad Cool 2026, aunque todavía queden meses, puedes hacerlo debes saber que la estación de Villaverde Alto es la que está más cerca y si hacemos caso a las ediciones de años anteriores, desde Atocha o Plaza Elíptica se habilitan autobuses.