Los conciertos más esperados de noviembre en Madrid: las grandes estrellas que harán vibrar la ciudad este mes: Radiohead, Katy Perry, Turnstile o Tommy Cash

Madrid va a tener un mes de noviembre lleno de energía y es que no estamos en la época veraniega de festivales, pero no significa que la ciudad no se vaya a llenar de grandes nombres y artistas que ofrecerán los mejores conciertos. De este modo, durante todo el mes, la capital se va a llenar del rock más visceral, mezclado con el pop más brillante, el hardcore y hasta la electrónica. Un buen número de conciertos que no te puedes perder.

La agenda musical de noviembre en Madrid es una locura: estrellas internacionales, bandas de culto, artistas que regresan tras años de silencio y leyendas que celebran aniversarios imposibles. Desde estadios como el Movistar Arena hasta salas míticas como Copérnico o La Riviera, el mes se presenta como un recorrido ecléctico que abarca todos los géneros. Pop, metal, electrónica o punk: da igual el gusto, hay un directo esperando a cada tipo de espectador. Y entre tanta oferta, algunos nombres brillan por encima del resto. Radiohead, Katy Perry, Turnstile, Tommy Cash y Dani Martín encabezan una cartelera que roza lo histórico. Toma nota entonces, porque estos son todos los conciertos para el mes de noviembre en Madrid.

Radiohead

Era un rumor que se convirtió en noticia y, en cuestión de minutos, en fenómeno. Radiohead regresan a los escenarios con una gira europea de apenas veinte fechas, y Madrid ha sido la gran afortunada: cuatro noches ( 4, 5, 7 y 8 de noviembre) en el Movistar Arena. Las entradas volaron con una velocidad que recuerda que pocas bandas generan esa devoción casi religiosa entre su público.

Thom Yorke y compañía llegan con una puesta en escena sobria y una selección de temas que repasa sus distintas etapas, desde OK Computer hasta A Moon Shaped Pool. Lo interesante es que, a diferencia de otros tours, esta gira se centra en el diálogo entre su sonido más experimental y los clásicos que marcaron una época.

Katy Perry

Si hay una artista capaz de convertir un concierto en un gran número teatral, esa es Katy Perry. Su actuación del 11 de noviembre, también en el Movistar Arena, promete ser uno de los espectáculos más comentados del año. Las imágenes de su gira internacional (con ese famoso baile robótico que ha dado la vuelta al mundo) han despertado tanta curiosidad como admiración. Y sí, Madrid ya tiene casi todas las localidades agotadas.

Perry ha sabido reinventarse sin perder su espíritu provocador. En esta gira mezcla humor, crítica social y su desbordante sentido del espectáculo. No es sólo música; es un universo visual, con coreografías imposibles, trajes que parecen salidos de un desfile surrealista y una escenografía que roza el arte contemporáneo. Sus himnos (de Firework a Roar) van a resonar con más fuerza que nunca, y esta cita será, sin duda, una celebración del pop en mayúsculas.

Turnstile

El 27 de noviembre, el Palacio Vistalegre se convertirá en una olla a presión. Turnstile llegan a Madrid con un directo que es pura adrenalina, una experiencia que mezcla la energía del hardcore con el brillo del dream punk. La banda de Baltimore se ha ganado un hueco entre lo alternativo y lo mainstream sin perder su esencia: guitarras que rugen, coros que se gritan desde la primera fila y un público que no deja de saltar.

Su último disco, Glow On, es un ejemplo de cómo se puede reinventar un género sin traicionarlo. En escena, el grupo desborda carisma y conexión real con su gente. Quedan pocas entradas, y no es para menos: la intensidad de su directo es de las que se quedan grabadas durante años.

Tommy Cash

Definir a Tommy Cash es casi imposible. Es músico, performer, provocador y artista conceptual. Su concierto del 27 de noviembre en la Sala Mon promete ser una de esas noches en las que nada es lo que parece. Para algunos es un genio, para otros una excentricidad, pero lo cierto es que nadie sale indiferente después de verle en directo.

El artista estonio mezcla crítica social, humor negro y una estética que combina lo grotesco con lo sofisticado. En sus videoclips juega con la moda, el arte y el absurdo, y esa mezcla también la lleva al escenario. Lo suyo es una experiencia sensorial completa: luces estroboscópicas, vídeos, monólogos y una energía impredecible.

Dani Martín

Si algo caracteriza a Dani Martín es su relación con el público madrileño. Es su casa, su punto de partida y el escenario donde siempre vuelve. Este mes de noviembre no será una excepción: seis noches en el Movistar Arena (14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre) para celebrar 25 años sobre los escenarios. Las entradas están completamente agotadas, y no es de extrañar. El exlíder de El Canto del Loco ha sabido reinventarse sin perder el toque emocional que lo conecta con varias generaciones.

Otros conciertos imprescindibles del mes

El calendario musical de noviembre en Madrid está tan lleno que casi da vértigo. Además de las grandes estrellas internacionales, hay una avalancha de artistas que llenarán salas y estadios por toda la ciudad. Estas son algunas de las citas más destacadas: