Todos los conciertos que no te puedes perder este mes de noviembre 2025 en Madrid

Madrid se prepara para un mes de noviembre de lo más emocionante en cuanto a música en directo con conciertos para todos los gustos. Puede que el mes de octubre lo despidieramos por todo lo alto con los tres conciertos de Duki en el Movistar Arena, puede también que este mes sea el último que tenemos para ver a Joaquín Sabina en su gira de despedida. Los dos primeros conciertos los dio el 20 y 22 de octubre, pero todavía quedan las actuaciones del 12, 17, 25 y 30 de noviembre. y además, tenemos otros muchos directos que no nos podemos perder. Toma nota entonces, porque estos son todos los conciertos que tienes en Madrid para el mes de noviembre.

Junto a Sabina, hay otros nombres nacionales que actuarán en la capital durante noviembre como Dani Martín, pero también tenemos grandes nombres internacionales, como el del siempre irreverente Marilyn Manson o la famosa banda One Republic. Pero si hay un nombre que destaca por encima de cualquier otro es Katy Perry que llega a Madrid dentro de su gira The Lifetimes Tour y que inició en marzo de este año. Un gira que además es muy especial para los fans madrileños si tenemos en cuenta que la última vez que Perry actuó en España fue en 2018 pero en Barcelona, así que la cita con su público de Madrid es realmente especial. Y además de estos ¿qué otros conciertos tenemos para el mes de noviembre en Madrid?.

Katy Perry

La estrella estadounidense aterriza en Madrid el 11 de noviembre de 2025, en el recinto del Movistar Arena. Con su gira The Lifetimes Tour, Katy Perry traerá un espectáculo visual que une lo mejor de su repertorio de siempre con los nuevos temas de su disco 143 publicado en 2024. Será una noche donde el pop se vive con intensidad, con coreografías, luces, proyecciones y ese toque teatral tan suyo. Los fans esperan con ganas volver a corear canciones como Firework o Roar, además de descubrir en directo los nuevos sonidos de su último trabajo.

Dani Martín

El canta­autor madrileño celebra sus 25 años de trayectoria con varias noches en su ciudad. Sus fechas en el Movistar Arena se repiten durante todo el mes: entre ellas, el 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre, además de varias más en diciembre. Cada concierto será una fiesta, una especie de repaso vital a todo lo que ha marcado su carrera desde sus inicios en El Canto del Loco hasta su etapa más personal.

The Hives

El 2 de noviembre de 2025, los suecos The Hives aterrizan en el Movistar Arena con su Forever Forever The Hives World Tour 2025. Si lo tuyo es subir la intensidad, moverte al ritmo de guitarras y disfrutar de la actitud arrolladora de una banda que no da respiro, este es tu concierto. The Hives son conocidos por su sonido potente y por unos directos frenéticos. En Madrid presentarán su nuevo disco, una vuelta a sus raíces más puras, pero también sonarán clásicos como Hate to Say I Told You So o Tick Tick Boom. Un plan perfecto para quienes buscan un chute de energía y rock sin adornos.

OneRepublic

La banda estadounidense OneRepublic se presenta el 14 de noviembre de 2025 en el Palacio Vistalegre Arena, como parte de su gira Escape to Europe 2025. Es un regreso muy esperado, ya que hacía más de una década que el grupo no actuaba en la capital. Liderados por Ryan Tedder, ofrecerán un repertorio lleno de éxitos globales como Counting Stars, Apologize o Secrets, combinados con los temas más recientes de su nuevo álbum.

Anuel AA

El artista puertorriqueño Anuel AA presenta su Europe Tour 2025, con parada en Madrid los días 23 y 24 de noviembre en el Movistar Arena. Cada concierto suyo es un espectáculo de luces, pantallas y energía, donde el trap y el reguetón dominarán la noche sin que falten himnos como Ella quiere beber o China.

Marilyn Manson

Para cerrar el mes, el 28 de noviembre de 2025 llega una cita muy especial en el Palacio Vistalegre: Marilyn Manson con su gira One Assassination Under God Tour. El artista estadounidense, uno de los iconos más provocadores del rock de las últimas décadas, vuelve con una producción intensa, visual y cargada de simbolismo.

Otros conciertos en Madrid este mes de noviembre

Estos son sólo algunos de los conciertos que puedes disfrutar en Madrid este mes de noviembre. Pero a ellos le podemos sumar otros. Zaz actuará el 5 de noviembre en La Riviera con su mezcla de chanson francesa, jazz y pop. Larkin Poe, el dúo de hermanas estadounidenses que mezcla rock sureño y blues con una energía contagiosa, lo hará el 14 de noviembre también en La Riviera.

Y por último el rapero estonio Tommy Cash, pasará por la Sala Mon Live el 27 de noviembre, con una propuesta visual y musical fuera de lo común. Noviembre, en definitiva, será un mes para dejarse llevar por la música. ¿Y tú? ¿Cuál de estos conciertos no ve vas a perder?.