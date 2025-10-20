Cómo comprar las entradas para ver a La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh vuelve a los escenarios después de un año lleno de rumores, que en ningún momento quisieron negar y que se han ido confirmando uno a uno, y lo hace con una enorme gira en la que Amaia Montero se reúne con sus compañeros 30 años después de saltar a la fama. Con su nueva gira, Tantas cosas que contar Tour 2026, tratarán de hacer olvidar la polémica salida de Leire Martínez del grupo y las críticas que están recibiendo incluso de muchos de sus clubs de fans, algunos de ellos internacionales. Te contamos cómo, cuándo y cuánto cuestan las entradas para ver de nuevo a La Oreja de Van Gogh en sus conciertos en España.

Esta gira arrancará el día 9 de mayo en Bilbao, algo que ha llamado mucho la atención, ya que ellos son de San Sebastián y se podría esperar que arrancaran allí su regreso, pero lo harán más adelante, entrado ya el verano. Lo harán, además, sin Pablo Benegas sobre el escenario, que anunció su salida temporal del proyecto. También habrá fechas en las principales ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, llegando a participar también en los festivales Marenostrum, de Fuengirola, y Gijón Life, de Gijón.

Fechas de toda la gira de La Oreja de Van Gogh:

9 de mayo: Bilbao, Bizkaia Arena BEC!

28 y 29 de mayo: Madrid, Movistar Arena

6 de junio: Albacete, Estadio José Copete

13 de junio: Murcia, Plaza de Toros

26 de junio: Sevilla, Live Sur Stadium

27 de junio: Fuengirola, Marenostrum Fuengirola

10 de julio: Gijón, Gijón Life

31 de julio: Donostia, Illunbe Donostia Arena

21 de agosto: Santander, La Virgen del Mar

27 de agosto: Valladolid, Pingüinos Arena

4 de septiembre: Valencia, Roig Arena

11 de septiembre: A Coruña, Coliseum

9 de octubre: Zaragoza, Príncipe Felipe

6 de noviembre: Barcelona, Palau Sant Jordi

20 de noviembre: Pamplona, Navarra Arena

Cuándo y dónde comprar las entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh

El día señalado en el calendario para muchos es el lunes, 20 de octubre, a las 12:00 h, momento en el que comenzará una venta de entradas que promete colapsar. Es por eso que se recomienza paciencia ante la avalancha de peticiones que la web recibirá.

La venta se realizará únicamente a través de la web www.laorejadevangogh.com, donde se realizará todo el proceso de cola y de compra. Al ser un evento tan esperado, se espera que pueda haber mucha lista de espera y que incluso la web pueda fallar en algunos momentos, ya que se trata de una gira a la que seguro que millones de personas querrán acudir.

Los precios de las entradas generales, tal y como se anuncian en su web, comienza desde los 45 € y suben hasta los 60 €, dependiendo de la fecha y la ciudad del concierto. También habrá paquetes con distintas opciones, como pre party y zona vip, pudieron llegar a subir hasta los 120 €, aunque no estarán disponibles en todos los conciertos y no están confirmados los precios, por lo que según la fecha y el lugar puede haber cambios.

A fecha de este artículo no hay fechas confirmadas de una gira internacional, pero el grupo vasco tiene una auténtica legión de fans en países de Hispanoamérica como México, Chile o Uruguay, por lo que es muy posible que sí la haya. La estrategia habitual en estos casos es anunciarla una vez haya terminado la venta de los conciertos en España, pudiendo ‘colgar’ el cartel de no hay entradas, algo que se espera que pueda pasar en pocos minutos.