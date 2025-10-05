Concierto de Joaquín Sabina en Madrid 2025: cuándo es, fechas, horarios y precio de las entradas

Joaquín Sabina se despide. Y lo hace a lo grande, con una gira que lleva un título sencillo pero que llega al corazón de sus fans: Hola y adiós. En ella, el cantautor jienense dice su última palabra sobre los escenarios, acompañado de su guitarra y de unas letras que marcaron época. Madrid, cómo no, será uno de los escenarios clave de esta despedida y de hecho, la capital acogerá varias actuaciones pero conviene saber bien las fechas y todos los detalles del concierto de Joaquín Sabina para no perdérselo si quieres ir.

El concierto de Joaquín Sabina no es un concierto cualquiera, ni tampoco una cita más dentro de su calendario. Quien conoce a Sabina sabe que cada actuación suya tiene un punto de improvisación, y que nunca son iguales. Por eso, este adiós en la capital madrileña va más allá de un simple repaso de canciones: será una especie de brindis con su público, un cierre de círculo que muchos llevan esperando desde hace años, de modo que aunque vaya a dar seis conciertos, seguro que querrás repetir y verle en más de uno. Y es que en estos conciertos podemos esperar de todo. A sus espaldas quedan más de veinte discos, colaboraciones inolvidables con Serrat o Fito Páez, premios y un puñado de himnos que ya forman parte de la memoria colectiva. 19 días y 500 noches, Y nos dieron las diez o Por el bulevar de los sueños rotos son sólo algunos de los temas que sonarán en directo en el Movistar Arena, un recinto que Sabina ha escogido para despedirse de Madrid así que toma nota para saber fechas y dónde sacar las entradas.

Cuándo es el concierto de Joaquín Sabina en Madrid

La capital española recibirá a Joaquín Sabina en octubre y noviembre de 2025. Será en el Movistar Arena, en pleno barrio de Salamanca, un recinto preparado para grandes citas y que en los últimos años se ha convertido en referencia para los directos de primer nivel. El horario está confirmado: a las 21:00 horas.

Más allá de la puntualidad y teniendo en cuenta la trayectoria del cantante, lo que se espera es un concierto largo, sin prisas, donde el propio Sabina se entregue a su público por última vez. En estas giras de despedida no suele haber espacio para lo mínimo: el repertorio está pensado como un viaje por toda su carrera, con guiños a esos discos que cambiaron la historia de la música española. Quien se acerque lo hará, probablemente, con la sensación de estar viviendo un momento irrepetible, de modo que la expectación es mucha. Ya estamos en octubre y Madrid, es además una de las ciudades en las que Sabina suele colgar en cartel de No hay entradas.

Fechas del concierto de Sabina en el Movistar Arena de Madrid

Como ya hemos avanzado, el concierto de Joaquín Sabina no será de una sola noche. Sabina ha reservado hasta seis fechas en Madrid dentro de su gira Hola y adiós. Toma nota entonces porque estos son los días confirmados:

20 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025

12 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025

Con esta agenda, el público tiene margen para elegir cuándo vivir su despedida. La experiencia dice que las entradas vuelan, así que lo lógico es que muchos se lancen a comprar desde el primer día. No es extraño: se trata de la última ocasión de escucharle en directo en la capital.

El recinto, en la Avenida de Felipe II, está bien conectado. Metro, autobuses urbanos, incluso varias estaciones de BiciMAD a escasos metros. Lo más práctico es olvidarse del coche y apostar por el transporte público, porque las noches de Sabina siempre reúnen a miles de personas y la zona se llena desde mucho antes de que empiece el concierto.

Entradas: precio y dónde comprar

Las entradas ya se pueden adquirir en la página oficial de la gira holayadioslagira.es y en los canales habituales de venta online. Lo más recomendable es comprarlas únicamente en portales autorizados, porque la demanda es enorme y la reventa puede generar más de un disgusto.

El precio arranca en 57 euros, aunque depende de la ubicación dentro del recinto. Las localidades más cercanas al escenario son, lógicamente, más caras, pero la organización ha mantenido una horquilla que permite acceder a distintos bolsillos. Eso sí: con la expectación que genera este adiós, conviene no esperar demasiado.

Al fin y al cabo, no estamos hablando de cualquier concierto, sino del último gran encuentro con Joaquín Sabina en Madrid. Será la oportunidad de escuchar por última vez, en directo, esas canciones que han acompañado a varias generaciones. Un adiós con sabor a celebración que nadie se quiere perder, de modo que si tienes previsto asistir, ya puedes hacerte con tu entrada antes de que se agoten. Son seis fechas pero seguro que se venderán todas.