Concierto solidario contra el cáncer en el Movistar Arena de Madrid

El próximo 1 de octubre, Madrid se vestirá de música y solidaridad con la celebración de un evento sin precedentes. El Movistar Arena será el escenario del Concierto Solidario contra el Cáncer, una cita organizada por CRIS Contra el Cáncer con motivo de su 15º aniversario. La velada reunirá a algunos de los artistas y bandas más reconocidos del panorama musical español, en una noche en la que las canciones se convertirán en un símbolo de esperanza y compromiso con la investigación científica.

Un cartel irrepetible con grandes nombres de la música española

El concierto contará con la participación de artistas que han marcado generaciones. Entre ellos destacan Raphael, Hombres G, Los Secretos, Antonio Orozco, Love of Lesbian, Rozalén, León Benavente, La La Love You, David Otero y Polo Nández. Todos ellos subirán al escenario para ofrecer actuaciones únicas que mezclarán nostalgia, emoción y energía.

El evento estará presentado por el locutor y comunicador Tony Aguilar, que aportará su carisma para guiar una velada diseñada no solo para disfrutar, sino también para unir a miles de personas en torno a una causa común: la lucha contra el cáncer.

Se celebran 15 años de compromiso

El concierto servirá para conmemorar los 15 años de trayectoria de CRIS Contra el Cáncer, la organización que desde su fundación se ha dedicado a financiar proyectos de investigación pioneros en la lucha contra el cáncer. Durante estos tres lustros, la entidad ha impulsado ensayos clínicos, laboratorios y programas de investigación que han permitido desarrollar terapias innovadoras y ofrecer nuevas oportunidades a pacientes.

Con este concierto, CRIS quiere agradecer el apoyo recibido en estos años y, al mismo tiempo, recordar que el reto continúa: cada entrada adquirida se convertirá en un impulso directo a nuevos proyectos científicos que buscan avanzar hacia tratamientos más eficaces y, en última instancia, hacia la cura del cáncer.

Entradas y destino de los fondos

Las entradas ya están a la venta desde 35 euros, y lo recaudado se destinará íntegramente a la investigación. El 100% de los beneficios se invertirá en programas que buscan mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, asegurando que la música se convierta en motor de progreso científico.

El concierto cuenta con el apoyo de Radio Madrid, MyInvestor y El País, que han querido sumarse como aliados a una cita que une solidaridad, cultura y entretenimiento.

¿Cómo llegar al Movistar Arena?

En metro : la estación más cercana es Laguna (línea 6 y ramal a Príncipe Pío).

: la estación más cercana es Laguna (línea 6 y ramal a Príncipe Pío). En cercanías : la línea C-5 conecta directamente con la estación de Laguna.

: la línea C-5 conecta directamente con la estación de Laguna. En autobús : varias líneas de la EMT, como la 25, 31, 33 y 55, tienen parada próxima al Movistar Arena.

: varias líneas de la EMT, como la 25, 31, 33 y 55, tienen parada próxima al Movistar Arena. En coche: el Movistar Arena dispone de zonas de aparcamiento que están cerca. Aún así, recomendamos el transporte público, en la medida de lo posible, para evitar aglomeraciones en una noche que se espera multitudinaria.

Música y ciencia

El Concierto Solidario contra el Cáncer en Madrid crean juntos un recordatorio para todos sobre el poder de la música y la cultura para transformar la sociedad. La unión de artistas, público, patrocinadores y entidades demuestra que la lucha contra el cáncer necesita el compromiso de los máximos sectores posibles.

Cada acorde y cada voz que resuene en el Movistar Arena se sumará a un mensaje colectivo: la investigación salva vidas y merece el mayor apoyo posible. Para quienes asistan, la noche del 1 de octubre quedará en la memoria como un momento en el que la música se unió con la esperanza, confirmando que el arte puede ser también un arma poderosa contra la enfermedad.

