Conciertos gratis en Madrid el 12 de octubre por la Hispanidad 2025: fechas, horarios y artistas

Arranca el mes de octubre y sin duda, la fecha marcada en el calendario es el próximo día 12, ya que celebramos el Día de la Fiesta Nacional, conocido también como el Día de la Hispanidad. Un día marcado por actos tan populares como el desfile militar en Madrid, pero también podremos disfrutar de otros festejos como son las actuaciones en vivo, destacando de forma especial la de ka artista cubana Gloria Estefan que será también, pregonera de las Fiestas por el Día de la Hispanidad. Conozcamos más sobre esta actuación y sobre todos los conciertos gratis en Madrid el 12 de octubre por la Hispanidad 2025.

Pero el 12 de octubre no es el único día para disfrutar de estos conciertos. De hecho ya desde el 3 de octubre podremos encontrar una oferta variada y además, completamente gratuita para estas Fiestas por la Hispanidad. De hecho, vamos a tener diez jornadas seguidas, del 3 al 12 de octubre, en las que junto a los conciertos, habrá más de doscientas actividades gratuitas, y entre las que están danza, teatro, exhibiciones y hasta una cabalgata que volverá a recorrer la Gran Vía. Por otro lado, Argentina será el país invitado, así que su cultura tendrá un lugar especial en varias propuestas.

Pero uno de los será el 5 de octubre. Ese día, por la mañana, Gloria Estefan cantará en la Plaza de Colón. No es cualquier cosa: hablamos de un concierto gratuito con el que celebra sus cincuenta años en la música. Y por la tarde, la Cabalgata de la Hispanidad llenará la ciudad de color con carrozas de Madrid, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Ecuador y República Dominicana.

Todos los artistas que actúan en Madrid por el Día de la Hispanidad 2025

La lista de nombres es larga y variada. Entre los internacionales destacan Bomba Estéreo, Dillom, Alizzz, Henry Méndez o Miranda!. También hay artistas muy ligados a la escena nacional, como Rita Payés, Silvana Estrada, María José Llergo, Niña Polaca o El Canijo de Jerez. Y el programa está diseñado para acercarse al público más variado: desde el bolero clásico de Mocedades y Los Panchos, pasando por la Orquesta Aragón, hasta el cierre flamenco del Corral de la Morería el propio 12 de octubre.

Cada plaza tendrá un aire distinto. Colón será el punto de referencia internacional con Gloria Estefan, la Plaza Mayor mezclará tradición con propuestas jóvenes, en la Plaza de España habrá más música urbana y alternativa, mientras que la Puerta del Sol y Madrid Río servirán para conciertos multitudinarios y familiares. En otras palabras: hay un sitio para cada gusto.

Fecha y horario de los conciertos gratis en Madrid

A continuación, el programa completo de conciertos gratuitos organizados en la capital durante la Hispanidad 2025, día por día y escenario por escenario:

Conciertos en Plaza Mayor

9 de octubre

19:00: Çantamarta

21:30: Los Estanques + El Canijo de Jerez

10 de octubre

18:00: Maestro Espada

19:30: Rita Payés

21:30: Silvana Estrada + Ensemble Escuela Superior de Música Reina Sofía

11 de octubre

19:00: Orquesta Aragón

21:30: María José Llergo

12 de octubre

12:00: Orquesta de la Comunidad de Madrid

13:00: Mocedades y Los Panchos

21:00: Corral de la Morería

Conciertos en Plaza de Colón

5 de octubre

12:00: Gloria Estefan

Conciertos en Plaza de España

9 de octubre

18:30: Chita

19:00: Aleesha

22:00: Bon Calso

10 de octubre

19:00: Muerdo

21:30: Dillom

11 de octubre

19:00: La Ganga Calé

21:30: Alizzz

12 de octubre

18:00: Tiraya

19:30: Bomba Estéreo

Conciertos en Puerta del Sol

9 de octubre

19:00: Nidia Góngora

21:30: Henry Méndez

10 de octubre

19:00: Miranda!

21:30: Babasónicos

11 de octubre

18:50: OnOff

20:00: Kevin Johansen + Liniers + The Nada

12 de octubre

18:00: Naíza

19:00: Fiesta “Los 40 Hispanidad Pop”

Conciertos en Puente del Rey – Madrid Río

9 de octubre

19:00: Orquesta El Macabeo

20:00: Orquesta del Plata

10 de octubre

20:00: Nacho Nacif

21:30: Niña Polaca

11 de octubre

13:00: Gerardo Morán y Los Más Queridos

19:00: Bareto

21:30: Karina La Princesita

Dónde son los conciertos por el Día de la Hispanidad

Como ya hemos visto, los escenarios estarán repartidos por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La Plaza Mayor concentrará las actuaciones de artistas españoles y latinoamericanos, en un entorno clásico y muy cercano al público. La Plaza de Colón será el punto internacional con el concierto de Gloria Estefan el 5 de octubre. En la Plaza de España se dará cita la música más urbana y alternativa, mientras que la Puerta del Sol reunirá a los conciertos más multitudinarios, con artistas de renombre y un cierre festivo con Los 40 Hispanidad Pop.

El Puente del Rey en Madrid Río completará la oferta con propuestas abiertas y familiares en un espacio al aire libre junto al Manzanares. En conjunto, los cinco escenarios permitirán disfrutar de una oferta gratuita, variada y de calidad que convierte el Día de la Hispanidad 2025 en un gran festival cultural en pleno corazón de Madrid.

Y conviene recalcar que todos los conciertos programados son gratuitos de modo que si deseas asistir a alguno, será mejor que lo hagas con tiempo. Escenarios como la Plaza Colón cuando actúe Gloria Estefan se van a llenar enseguida y conviene ir pronto para no quedarse sin sitio.