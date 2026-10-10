El lunes se celebra el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad o de la Fiesta Nacional, y que no se entiende sin ess desfile militar que todos los años se celebra en Madrid. Está presidido por los Reyes en la tribuna, con las autoridades del Estado, el izado de la bandera, el homenaje a los caídos y el paso de las unidades de los tres ejércitos ante miles de personas. No olvidemos además el desfile aéreo, que es de los momentos más esperados por quienes acuden a verlo en directo. Sin embargo, hay una pregunta que aparece cada año cuando se acerca esta fecha: ¿por qué se hace este desfile militar el Día de la Hispanidad?

No olvidemos que el 12 de octubre conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un hecho histórico que marcó la relación entre España y el continente americano. El desfile, en cambio, no nació para celebrar aquel viaje ni una victoria militar, sino que su presencia en la Fiesta Nacional responde a una decisión tomada mucho después, cuando se optó por trasladar a esta fecha los actos más importantes de las Fuerzas Armadas.

Día de la Hispanidad: la razón por la que se hace el desfile militar del 12 de octubre en España

El desfile militar del 12 de octubre es una tradición cuando se conmemora la Hispanidad, aunque lo cierto es que nada tiene que ver con esta fiesta y de hecho, esta marcha dedicada a las Fuerzas Armadas tuvo durante años otra fecha. Es más, en 1978 el Gobierno fijó el 30 de mayo como Día de las Fuerzas Armadas, coincidiendo con la festividad de San Fernando. Aquel día se organizaban paradas militares, homenajes a la bandera y actividades en distintas ciudades españolas, con un planteamiento distinto al actual.

No se trataba de concentrar siempre la gran celebración en Madrid, sino de llevarla a diferentes puntos del país. Cada año una Capitanía General asumía un protagonismo especial y acogía algunos de los actos más destacados. De esta forma, la población podía acercarse a las unidades militares sin que todo quedara limitado a la capital, acercando los ejércitos a la sociedad y dar a conocer mejor su papel.

La decisión que llevó el desfile a la Fiesta Nacional

El cambio definitivo llegó en 1997, cuando se aprobó el Real Decreto 862/1997, de 6 de junio, que trasladó al 12 de octubre los actos más significativos del Día de las Fuerzas Armadas. Y desde entonces, el desfile militar quedó vinculado a la Fiesta Nacional de España, presidida por los Reyes y con la participación de los principales representantes del Estado. La medida buscaba reforzar el carácter institucional del 12 de octubre y hacer coincidir la celebración nacional con el homenaje a las Fuerzas Armadas. Aun así, conviene aclarar un punto importante: el Día de las Fuerzas Armadas no desapareció con aquel cambio sino que sigue celebrándose cada año.

Qué relación tiene con la llegada de Colón a América

La elección del 12 de octubre como Fiesta Nacional se debe a la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492. La fecha se interpreta como el inicio de una nueva etapa histórica, marcada por la expansión de la lengua española y por los vínculos culturales entre España y América. Ese significado explica por qué el 12 de octubre es festivo en todo el país, pero no explica por sí solo la presencia del desfile militar. sino que ya sabemos que unión entre ambas cosas es posterior. Primero se fijó la Fiesta Nacional y, años después, se decidió que los actos militares más importantes se celebraran ese mismo día.

Cómo será el desfile del 12 de octubre de 2026

El desfile de este año comenzará a las 11.00 horas en Madrid con una tribuna real situada en la plaza de Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno, y el acto contará con 4.380 militares, 183 vehículos, 82 aeronaves y 286 caballos. La ceremonia empezará con los honores militares y la revista a las tropas. Después llegarán el salto paracaidista, el izado de la bandera y el homenaje a quienes dieron su vida por España. A continuación tendrá lugar el desfile aéreo, con cazas F-18, Eurofighter, aviones de transporte, helicópteros y aeronaves de distintos organismos del Estado.

En el desfile terrestre participarán unidades de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la UME y la Guardia Civil. Entre los vehículos previstos figuran los Leopard 2E, los Pizarro y los nuevos blindados 8×8 Dragón. Tampoco faltarán La Legión y los Regulares, dos de las unidades que más expectación despiertan cada año. La edición de 2026 tendrá además varios guiños históricos. Defensa recordará el centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española de 1926 y los cien años de la VIII Bandera Colón de La Legión. Y si el programa se mantiene sin cambios, el desfile concluirá alrededor de las 12.35 horas.