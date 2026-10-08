Madrid celebra el Día de la Hispanidad con desfiles, conciertos gratuitos y espectáculos de luz

Llega el 12 de octubre y Madrid vuelve a convertirse en una gran fiesta al aire libre. Durante toda la jornada, el centro de la ciudad se llena de música, bailes regionales, pasacalles y banderas para conmemorar el Día de la Hispanidad con un programa repleto de actividades aptas para todos los públicos y bolsillos.

Tanto si quieres ver de cerca el paso de las tropas en el desfile de la mañana como si prefieres aprovechar para visitar museos sin pagar entrada o bailar en las plazas del casco histórico, aquí tienes el resumen paso a paso de lo que no te puedes perder, con sus rincones y horarios exactos.

El desfile militar del 12 de octubre: trayecto y momentos clave

Como marca la tradición, la mañana arranca con la marcha de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad a lo largo de uno de los ejes arbolados más bonitos del centro.

A qué hora empieza : A las 11:00 en punto de la mañana.

: A las 11:00 en punto de la mañana. Por dónde pasa : La comitiva sale de la rotonda de Atocha (Plaza de Carlos V), sube por todo el Paseo del Prado, cruza la rotonda de Cibeles y termina su recorrido arriba en la Plaza de Colón.

: La comitiva sale de la rotonda de Atocha (Plaza de Carlos V), sube por todo el Paseo del Prado, cruza la rotonda de Cibeles y termina su recorrido arriba en la Plaza de Colón. Qué mirar en el cielo: Hacia las 11:30 tiene lugar el salto de los paracaidistas con la bandera en la zona de Cibeles, seguido del vuelo de los aviones de la Patrulla Águila soltando el humo rojo y gualda sobre los tejados de la ciudad.

Música al aire libre y fiesta en las plazas del centro

En cuanto concluyen los actos oficiales, la música toma el relevo en los escenarios montados en los puntos más concurridos de la capital.

Plaza Mayor : Se convierte en el punto neurálgico del folclore y los ritmos hispanoamericanos. Hay actuaciones continuadas de grupos de baile, mariachis y orquestas populares desde las 12:00 del mediodía hasta entrada la noche.

: Se convierte en el punto neurálgico del folclore y los ritmos hispanoamericanos. Hay actuaciones continuadas de grupos de baile, mariachis y orquestas populares desde las 12:00 del mediodía hasta entrada la noche. Puerta del Sol : Acoge pasacalles, bandas de música tradicional y pequeños recitales acústicos a partir de las 13:00 horas, ideales para acompañar la hora del vermú.

: Acoge pasacalles, bandas de música tradicional y pequeños recitales acústicos a partir de las 13:00 horas, ideales para acompañar la hora del vermú. Callao y la zona de las Vistillas: Concentran las propuestas de pop, rock y sesiones de DJ para el público más joven desde las 17:00 de la tarde.

Museos de bote en bote: jornadas de puertas abiertas

Para quienes prefieran aprovechar el festivo con un plan algo más tranquilo, los grandes espacios culturales de la ciudad abren sus salas de par en par sin cobrar entrada.

Paseo del Arte : El Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza ofrecen acceso libre durante todo su horario habitual de apertura (conviene ir con tiempo porque se forman colas rápido).

: El Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza ofrecen acceso libre durante todo su horario habitual de apertura (conviene ir con tiempo porque se forman colas rápido). Edificios de Patrimonio Nacional : El Palacio Real abre sus puertas de forma gratuita una vez terminada la recepción oficial de los Reyes (en torno a las 16:30 horas). La Galería de las Colecciones Reales y el Palacio de El Pardo también se suman a la jornada de acceso libre.

: El Palacio Real abre sus puertas de forma gratuita una vez terminada la recepción oficial de los Reyes (en torno a las 16:30 horas). La Galería de las Colecciones Reales y el Palacio de El Pardo también se suman a la jornada de acceso libre. Otras salas recomendadas: El Museo de América en Moncloa, el Museo Naval en el Paseo del Prado y el Arqueológico Nacional en Serrano se pueden visitar gratis de 10:00 a 19:00 horas.

Fuegos artificiales para cerrar la jornada

El broche de oro a este 12 de octubre llega de la mano de la pirotecnia al caer la noche sobre el cauce del río.