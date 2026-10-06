‘Baile de Huesos’ reúne humor y reflexión existencial en los Teatros Luchana

¿Qué harías si te dijeran que te queda un instante para convencer al destino de que mereces seguir vivo? Esa es la premisa sobre la que gira Baile de Huesos, el montaje de la dramaturga Elena Belmonte que aterriza esta temporada en los Teatros Luchana de la mano de la Joven Compañía Oteyza. Con Blanca Oteyza en la dirección, la obra se representa todos los domingos a las 19:30 horas hasta el próximo 1 de noviembre.

A lo largo de 80 minutos de función, el espectáculo mete al espectador de lleno en una sala de espera sin tiempo ni fronteras definidas, donde las risas se mezclan con nudos en la garganta al hablar abiertamente de los miedos, las pérdidas y las segundas oportunidades.

Un combate dialéctico donde la Parca tiene la última palabra

El argumento nos presenta a cuatro desconocidos atrapados en un mismo espacio, esperando una noticia que cambiará sus vidas para siempre. Cada uno carga con una mochila llena de remordimientos, amores a medio terminar y secretos que van saliendo a la luz a medida que la tensión sube de tono en el escenario.

Puntos de vista opuestos : En un lado están los que pelean con uñas y dientes por quedarse un rato más en este mundo; en el otro, los que están tan cansados que ven la partida casi como un alivio.

: En un lado están los que pelean con uñas y dientes por quedarse un rato más en este mundo; en el otro, los que están tan cansados que ven la partida casi como un alivio. Un personaje atípico : La figura encargada de inclinar la balanza es la mismísima Muerte, personalizada en un personaje irónico y terrenal que decide quién se va y quién se queda.

: La figura encargada de inclinar la balanza es la mismísima Muerte, personalizada en un personaje irónico y terrenal que decide quién se va y quién se queda. El estilo del texto: Elena Belmonte escapa del drama pesado apostando por diálogos ágiles y situaciones cómicas, logrando que el público pase de la risa floja a la introspección en cuestión de segundos.

Quién es quién en el escenario

El montaje cuenta con la dirección de Blanca Oteyza y el trabajo de Dima Farré como ayudante de dirección y responsable del diseño de luces. La ambientación musical la firma Miguel Barón, mientras que la imagen y fotografía oficial corren a cargo de Javier Mantrana.

Sobre la escena, el reparto joven da vida a los cinco protagonistas:

Pedro Espino se pone en la piel de Mauro.

Héctor Berna da vida a Tobías.

Isabel Núñez interpreta el papel de Cora.

Lola Álvarez encarna a la Muerte.

Carmen Gallardo completa el elenco metiéndose en el papel de Lisa.

Ubicación, fechas y venta de pases

La obra se representa en la sala de la calle Luchana número 38, en el madrileño distrito de Chamberí.

Días de función : Domingos a las 19:30 horas (última cita fijada para el 1 de noviembre).

: Domingos a las 19:30 horas (última cita fijada para el 1 de noviembre). Duración : 80 minutos.

: 80 minutos. Acceso en transporte: Metro Bilbao (Líneas 1 y 4), Iglesia (Línea 1) y autobuses de la EMT líneas 3, 37 y 147.

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de los Teatros Luchana y en su página web oficial antes de que se agote el aforo para las pases dominicales.